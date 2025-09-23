Maratón de Berlín 2025: cuando el calor escribe su propio guion

El pasado fin de semana se dio el pistoletazo de la Maratón de Berlín. Blanca Roses, fundadora de Sporty Hangover, nos comenta el lado b de lo que fue un verdadero calvario, altas temperaturas, gente abandonado e incluso siendo atendido por servicios médico en medio de un circuito que supo ser cuna de los records más sorprendentes.

Correr 42,195 km requiere una buena planificación. El trabajo no se limita a los rodajes largos. Incluye sesiones de fuerza para prevenir lesiones, cargas ajustadas, visitas al fisioterapeuta, una buena alimentación y, sobre todo, disciplina para cumplir con cada tirada en las condiciones que toque. Blanca comenta que, en su caso, esto significó "salir antes de las 7am para esquivar las olas de calor, hidratarme más de lo habitual y controlar la intensidad de los entrenamientos a lo largo de todo el verano"

Todo parecía ideal, un recorrido llano y propenso a lograr muchas marcas. Sin embargo, tras 16 semanas entrenando con la foto en la Maratón de Berlín la mañana comenzó con uno de las peores noticias: 26 grados de máxima, que se sentían como 40, y por tanto unas condiciones duras para correr. Blanca aclara que "La organización nos avisó con antelación, a los más de 55.000 participantes, recomendando olvidarse de las marcas personales y recomendando parar en los avituallamientos para hidratarse bien."

La carrera comenzó a las 9:15am, puntual, una salida majestuosa, digna de una Major, con pantallas gigantes para ver la salida de todos los corredores. Pero según ella misma reconoce, "en ese momento no éramos conscientes de lo duro que iba a ser. Desde los primeros kilómetros noté que el cuerpo no respondía como esperaba". Y no solo fue algo suyo, aún no habiendo superando un tercio de la carrera se comenzó a ver en lo en lo que se acabaría convirtiendo corredores caminando, malestar y estómagos cerrados para tomar los geles.

Conforme pasaban los kilómetros, pudo observar que algunos participantes se iban quedando en el camino llegando al punto de abandorar y en algunos casos teniendo que ser atendidos por el cuerpo médico que actuó de manera rápida y efectiva. En ese momento fue cuando tuvo que tomar la desición, "tocó poner cabeza y regular el ritmo para no forzar de más. Las zonas de avituallamiento se formaba el caos donde la gran mayoría paraba en seco para beber agua y tirársela por encima". La organización habia colocado duchas durante la carrera para refrescarse, pero según ella misma comenta ni así fue suficiente para intentar combatir el calor.

Blanca ha logrado pasar la linea de meta pero incluso allí las únicas palabras que se escuchaba entre los finishers era sobre lo dura que había sido esta maratón y las condiciones con las que la habian logrado.

Pero como todo reto ha hecho una imporante reflexión y afirma: "por muy rápido que sea su circuito, Berlín volvió a recordarnos que una maratón nunca es sencilla. Cada edición tiene su propio guion y, este 2025, lo escribió el calor."