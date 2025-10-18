Tola y Cheptegei encabezan el Maratón de Ámsterdam 2025: recorrido, horario y dónde ver por TV y online

El Maratón de Ámsterdam 2025 se perfila como una edición para la historia. No solo celebra su 50 aniversario, sino que coincide con el 750 aniversario de la ciudad, lo que convierte a la cita del domingo 19 de octubre en una fiesta doble para corredores y aficionados.

La organización ha confirmado la presencia de dos maratonianos olímpicos: el etíope Tamirat Tola y el ugandés Joshua Cheptegei, dos nombres que garantizan un duelo de altísimo nivel sobre uno de los circuitos más rápidos del planeta.

El recorrido del Maratón de Ámsterdam 2025 mantiene su esencia: salida y meta en el Estadio Olímpico, con los primeros kilómetros atravesando el corazón de la ciudad. Los corredores pasarán bajo el Rijksmuseum, una de las imágenes más icónicas del evento, antes de dirigirse hacia el río Amstel, donde la ruta ofrece un tramo completamente llano y abierto.

El regreso a la ciudad lleva a los atletas al Vondelpark, pulmón verde de Ámsterdam, antes del cierre triunfal dentro del estadio. La combinación de historia, paisaje urbano y rapidez ha convertido a esta carrera en una de las preferidas por quienes buscan batir su marca personal.

Tola y Cheptegei, duelo de élite

Tamirat Tola llega a Ámsterdam con la ambición de superar su propio récord del circuito (2:03:39h), logrado en 2021. El campeón olímpico en París 2024, también vencedor en el Maratón de Nueva York 2023 y campeón del mundo en 2022, ha declarado que su meta es “bajar de las dos horas y tres minutos” y firmar un registro histórico.

Joshua Cheptegei, por su parte, continúa su transición del fondo en pista a la ruta. El plusmarquista mundial de 5.000 y 10.000 metros ya ha mostrado su potencial en maratones como Valencia 2023 (2:08:59) y Tokio 2025 (2:05:59). En Ámsterdam buscará dar un nuevo salto competitivo frente a un rival que domina la distancia.

“Cada maratón me enseña algo nuevo; este será especial por lo que representa para la ciudad y por el nivel de la carrera”, aseguró el ugandés en declaraciones previas.

Horario y dónde ver el Maratón de Ámsterdam 2025

La salida del Maratón de Ámsterdam 2025 está programada para las 9:00 horas (CET) desde el Estadio Olímpico. La carrera podrá seguirse en directo por ESPN, NOS (Países Bajos) y, en España, a través de Eurosport y Eurosport Player, así como por plataformas online que ofrezcan señal internacional.

En esta ocasión, además del duelo Tola–Cheptegei, la carrera servirá como homenaje a medio siglo de historia atlética y a una ciudad que respira deporte por todos sus canales.