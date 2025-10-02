Marató Pirineu 2025: una edición abierta tras las bajas de Pkemboi y Kortazar

La Salomon Marató Pirineu 42K 2025 vivirá este sábado 4 de octubre una de las ediciones más abiertas de los últimos años. La ausencia de algunos de los grandes nombres que dominaron en temporadas anteriores deja el camino libre a una generación de corredores y corredoras que buscan escribir su propia historia en Bagà.

A las 9:00h, 1.300 atletas tomarán la salida desde la Plaza Porxada, dispuestos a afrontar un recorrido alpino de 42 kilómetros que atraviesa enclaves como las Penyes Altes o los Empedrats.

Una carrera masculina sin su rey

La principal novedad es la baja del keniata Robert Pkemboi, triple campeón de la SMP42k y que aspiraba a su cuarta victoria consecutiva. Su ausencia deja vacante el trono y abre una oportunidad histórica para los aspirantes. También caen de la lista otros nombres importantes como Yoel de Paz, el portugués Tiago Vieira, el italiano Mattia Bertoncini y el catalán Josep Miret, habituales en la pelea por el top-10.

Con este panorama, el favoritismo recae en Miquel Corbera (891, Brooks Trail Runners, España), uno de los grandes talentos emergentes del trail nacional. Corbera parte como el mejor clasificado entre los presentes y con hambre de estrenarse en Bagà.

El bloque español se refuerza con nombres sólidos como Pablo Bautista (868, Joma Trail), Genís Porqueras (861, Asics Team) y Martí Lázaro (851, Montpalau Team), corredores con opciones reales de ocupar puestos de honor. Sin un dominador claro, la SMP42k masculina se perfila como una carrera táctica y abierta hasta el final.

El cuadro femenino pierde a sus referentes

En categoría femenina, el cambio también es mayúsculo: se caen de la línea de salida dos nombres históricos como Oihana Kortazar, gran favorita al título, y Ainara Urrutia, una de las corredoras más regulares del circuito. Sus ausencias abren la puerta a una carrera mucho más imprevisible, con nuevas protagonistas en escena.

El liderazgo recaerá en Marta Pérez (709, WTP Nike Trail, España), corredora rápida y experimentada, y en Cèlia Balcells (711, CIM Alp), con gran conocimiento del terreno. A ellas se suma la consistencia de Gisela Carrión (702, Brooks Trail Runners), especialista en pruebas cortas y explosivas, que puede sorprender si la carrera se rompe en los primeros compases.

Entre las altas de última hora destacan Natalia González (705, Joma, España) y Leire Fernández (701, Sport HG, España). Ambas llegan con la ilusión de dar un salto competitivo en una maratón de máximo nivel. González es una corredora polivalente que se adapta bien a perfiles duros, mientras que Fernández representa la frescura de una nueva generación llamada a renovar el panorama del trail nacional.

Una edición con sabor especial

El trazado de la Marató Pirineu 2025 mantiene su esencia: dureza, belleza y ambiente único. La salida desde Bagà, el paso por collados alpinos y la llegada en medio de la ovación del público convierten la carrera en una experiencia inolvidable.

Con las bajas de grandes referentes como Pkemboi y Kortazar, la edición de este año se presenta como una oportunidad de oro para que nuevos nombres escriban su leyenda en el Cadí-Moixeró. Una maratón sin un favorito claro, donde cada ataque puede ser definitivo y donde las sorpresas están garantizadas.