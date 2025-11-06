La Marató dels Dements coronará a los reyes del skyrunning mundial en Eslida

La Marató dels Dements volverá a ser este sábado 8 de noviembre la capital del skyrunning mundial. La pequeña localidad castellonense de Eslida, enclavada en el corazón de la Serra d’Espadà, acogerá una vez más la gran final de las Merrell Skyrunner World Series 2025, conocida como SkyMasters. Una cita decisiva en la que se coronarán los campeones del mundo tras una intensa temporada de carreras por todo el planeta.

El recorrido no da tregua: 42,5 kilómetros y 3.808 metros de desnivel positivo sobre un terreno puramente técnico y montañoso. Un auténtico desafío para los mejores corredores del circuito, que deberán superar un sinfín de ascensiones y descensos entre los municipios de Eslida, Aín, Fondeguilla y Azuébar.

La subida al Puntal de l’Aljub, a partir del kilómetro 10, marca el inicio de la verdadera batalla: un trazado pedregoso, con tramos donde incluso toca trepar, que pondrá a prueba la resistencia y la estrategia de cada atleta.

El perfil de la Marató dels Dements 2025 / MD

La prueba otorgará 1,5 veces la puntuación habitual, un factor que la convierte en determinante para definir los títulos generales de la temporada. Solo los diez primeros hombres y mujeres del ranking se repartirán el premio total de 93.500 euros, lo que añade un punto extra de tensión competitiva a una carrera que ya de por sí exige el máximo.

Naiara Irigoyen y Alain Santamaría, a por el triunfo final

Entre las favoritas figura la rusa Anastasia Rubtsova, líder con 500 puntos y cinco victorias en 2025. La sigue muy de cerca la española Naiara Irigoyen, segunda con 485 puntos y cuatro triunfos, entre ellos el de la reciente EDP Sobrescobio Skyrace. También la rumana Denisa Dragomir y la andaluza Patricia Pineda, cuarta con dos victorias, llegan con opciones reales de podio. “Sí, creo que puedo ganar la serie este año.

Para ello necesito vencer a Nayara Irigoyen, así que veremos qué pasa. Ha sido una temporada dura, viajando por todo el mundo, pero estoy orgullosa de haber llegado hasta aquí”, confiesa Rubtsova, que ha competido en escenarios tan diversos como los Andes o Malasia.

En la categoría masculina, el duelo promete ser vibrante. El riojano Alain Santamaría y el italiano Luca del Pero llegan empatados a 462 puntos, con tres victorias cada uno. Detrás de ellos, el italiano Gianluca Ghiano (455) y el leonés Manuel Merillas (401) acechan con opciones de dar la sorpresa. "Será una carrera muy larga y dura, con nueve subidas y bajadas, nunca aburrida y bastante técnica. Si me encuentro bien, correré a mi ritmo sin mirar demasiado lo que pasa a mi alrededor. En casi cinco horas puede pasar cualquier cosa", explica Del Pero, que reconoce el desgaste acumulado de una temporada con más de veinte pruebas.

Santamaría, por su parte, llega a la cita más importante del año en un gran momento. El riojano ha sido uno de los nombres propios del circuito gracias a sus victorias en Coredon Tahtali Run to Sky, Ibarra Skyrace y Saint Jeoire Skyrace, y buscará convertirse en el primer español en levantar el título absoluto.