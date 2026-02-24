La Marató de Barcelona desvela su medalla 2026: mucho más que un metal al cruzar meta

La cuenta atrás para la Marató de Barcelona 2026 sigue avanzando y ya se ha presentado uno de los momentos más esperados por cualquier finisher: el reveal oficial de la medalla. Una pieza que este año va más allá del reconocimiento deportivo y se convierte en un homenaje directo a la ciudad.

La protagonista absoluta del diseño es la Sagrada Familia, icono universal del skyline barcelonés. La silueta del templo aparece integrada en la estructura de la medalla, acompañada de detalles orgánicos y formas que evocan el universo creativo de Antoni Gaudí, en coherencia con la línea estética ya vista en la camiseta oficial.

El concepto es claro: 42,195 kilómetros de ciudad condensados en un objeto que trasciende el día de la carrera. No se trata solo de cruzar la meta, sino de llevarse un pedazo de Barcelona colgado al cuello.

La medalla combina identidad cultural y épica deportiva. Cada relieve, cada textura, conecta con el carácter modernista y mediterráneo de la capital catalana, reforzando el mensaje que acompaña el lanzamiento: no es solo una medalla, es Barcelona.

Para miles de corredores nacionales e internacionales, será el recuerdo tangible de meses de preparación, madrugones y kilómetros acumulados. Pero también será un símbolo permanente de haber conquistado la ciudad a zancadas.