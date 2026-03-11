Marató de Barcelona: La corredora que se prepara dibujando la ciudad con sus pasos

La Zurich Marató de Barcelona 2026 se apoderará el domingo de las calles de la Ciudad Condal. Barcelona a llenarse de corredores el domingo 15 de marzo con la celebración de una nueva edición del Marató de Barcelona. Una prueba de 42 kilómetros que batirá récord de participantes y un nuevo recorrido más céntrico que permitirá a los corredores pasar por delante de algunos de los monumentos más emblemáticos de Barcelona

Entre ellos estará Delfina Rucker, una 'runner' que ha encontrado una forma muy original de hacer más entretenidos sus entrenamientos: transformar sus recorridos en grandes dibujos visibles en el mapa gracias al GPS de aplicaciones como Strava.

Rucker dibuja Barcelona con sus pasos

Mientras corre por la ciudad, sus trayectos van trazando líneas que, una vez finalizada la actividad, revelan figuras sorprendentes. En los últimos meses, los mapas de sus entrenamientos han mostrado personajes reconocibles como Bart Simpson o Snoopy, además de animales y otras formas curiosas como un perro salchicha. El dibujo solo aparece completo al terminar la ruta y revisar el recorrido registrado por la aplicación.

La idea de dibujar mientras corría surgió de manera casi accidental durante la preparación de sus tiradas largas semanales para la maratón. “Una amiga me envió un vídeo de alguien que lo hacía. Yo cada domingo hago la tirada larga para preparar la maratón y un día se me ocurrió hacer un recorrido con Google Maps, como un garabato”, explica Rucker en Betevé.

Aquel primer experimento fue el inicio de una nueva rutina en sus entrenamientos. “Me gustó cómo quedaba y a partir de ahí seguí haciéndolo. Cada domingo era como crear un dibujo nuevo, y así resultaba más divertido”, decía. Con el paso del tiempo fue perfeccionando el método hasta convertir el diseño del recorrido en parte fundamental de su preparación.

Con los meses, sus rutas han pasado de simples formas a figuras cada vez más reconocibles. Personajes de animación, animales u objetos aparecen en el mapa después de completar varios kilómetros. “A veces se me ocurre alguna idea o algún amigo me sugiere un dibujo. Busco una imagen de referencia y entro en la aplicación que utilizo para diseñar el recorrido. Si veo que puede funcionar, sigo adelante; si no, lo borro y empiezo otra vez.”

Dibujos animados y de series

Las redes sociales también juegan un papel importante en la inspiración de sus creaciones. “El de Snoopy, por ejemplo, salió de un comentario en un TikTok”, cuenta. Gracias a esas propuestas, muchos de sus dibujos nacen de ideas compartidas por quienes siguen sus entrenamientos.

Uno de los recorridos que recuerda con más cariño es el que formaba la silueta de Bart Simpson, que coincidió con su tirada más larga hasta el momento. “Fue mi entrenamiento más largo: 31 kilómetros y medio. Normalmente empezamos muy temprano, pero ese día salimos más tarde y terminamos hacia las cinco de la tarde.” Completar este tipo de trayectos puede llevar varias horas.

Para Rucker, las calles de Barcelona funcionan como un gran lienzo urbano. Aunque barrios como el Eixample podrían parecer ideales por su estructura de calles rectas, la realidad es más compleja y muchos de sus dibujos atraviesan diferentes zonas de la ciudad. Este domingo afrontará la maratón con un objetivo claro, aunque sin obsesionarse: “Me gustaría bajar de las cuatro horas”. Aun así, lo tiene claro: “Quiero disfrutarla. Y si disfrutarla significa hacerla en más de cuatro horas, también estaré contenta”.