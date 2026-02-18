La Marató de Barcelona 2026 presenta su camiseta oficial inspirada en Gaudí

Barcelona ya calienta motores para su gran cita con el asfalto y lo hace con la presentación de la camiseta oficial de la Marató de Barcelona 2026. Una prenda que no solo vestirá a los participantes el día de la carrera, sino que también conecta con la identidad visual y cultural de la ciudad.

El diseño, firmado por HOKA, se inspira en la obra de Antoni Gaudí, uno de los grandes referentes del modernismo catalán. Las líneas, formas y guiños gráficos evocan el universo creativo del arquitecto, trasladando ese carácter orgánico y dinámico al tejido técnico de una camiseta pensada para rendir al máximo nivel.

Más allá de la estética, la prenda está concebida para el rendimiento: materiales ligeros, transpirables y adaptados a las exigencias de los 42,195 kilómetros. La combinación entre diseño icónico y funcionalidad convierte esta camiseta en una pieza que trasciende el día de la prueba y que muchos corredores incorporarán a su rotación habitual de entrenamiento.

Con este lanzamiento, la Marató de Barcelona 2026 refuerza su vínculo con la ciudad y su cultura, enviando un mensaje claro: Barcelona está preparada para volar.