Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Test F1 directoUEFA Benfica - Real MadridPancarta Marc CiriaBenfica - Real MadridAlcarazPrestianni ViniciusWembanyamaVPN LaLigaRival Barcelona ChampionsPablo LlopisOtamendi ViniciusChampions hoyCruces ChampionsMbappé PrestianniCuándo juega AlcarazCTAPedri HotelVuelta Benfica - MadridIturraldeLuis EnriqueMíchelFlickBarça VARMaldiniLesión DembéléEstrada FernándezClasificación LaLigaClasificación UAE TourClásica de Jaén 2026Etapa 2 UAE Tour 2026Movistar KOI LECVuelta a MurciaCalendario F1BonolotoGobierno cáncerDónde ver Mundial 2026
instagramlinkedin

La Marató de Barcelona 2026 presenta su camiseta oficial inspirada en Gaudí

La prenda, diseñada por HOKA, rinde homenaje al modernismo barcelonés y acompañará a miles de corredores el próximo día de la carrera

La camiseta oficial de la Marató de Barcelona 2026, diseñada por HOKA

La camiseta oficial de la Marató de Barcelona 2026, diseñada por HOKA / MARATO BARCELONA

Juan Manuel Rodríguez Cifre

Juan Manuel Rodríguez Cifre

Barcelona ya calienta motores para su gran cita con el asfalto y lo hace con la presentación de la camiseta oficial de la Marató de Barcelona 2026. Una prenda que no solo vestirá a los participantes el día de la carrera, sino que también conecta con la identidad visual y cultural de la ciudad.

El diseño, firmado por HOKA, se inspira en la obra de Antoni Gaudí, uno de los grandes referentes del modernismo catalán. Las líneas, formas y guiños gráficos evocan el universo creativo del arquitecto, trasladando ese carácter orgánico y dinámico al tejido técnico de una camiseta pensada para rendir al máximo nivel.

Más allá de la estética, la prenda está concebida para el rendimiento: materiales ligeros, transpirables y adaptados a las exigencias de los 42,195 kilómetros. La combinación entre diseño icónico y funcionalidad convierte esta camiseta en una pieza que trasciende el día de la prueba y que muchos corredores incorporarán a su rotación habitual de entrenamiento.

Noticias relacionadas

Con este lanzamiento, la Marató de Barcelona 2026 refuerza su vínculo con la ciudad y su cultura, enviando un mensaje claro: Barcelona está preparada para volar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL