La Marathon agota dorsales y la Transgrancanaria 2027 logra el tercer 'sold out'

La modalidad Marathon de la The North Face Transgrancanaria vuelve a demostrar por qué es la distancia más popular de la prueba tras cerrar este miércoles el 100% de sus plazas. Tras los llenos de las modalidades Promo y Open Agáldar, los 47 kilómetros cuelgan también el cartel de "sold out" de cara a una edición de 2027 que ya supera los 4.500 inscritos.

El recorrido maratoniano se ha consolidado edición tras edición como uno de los más populares del evento. Es la gran antesala de la distancia reina, ya que arrancará, como es habitual, el viernes 26 de febrero a las 9:30 horas desde Tejeda, apenas unas horas antes de la espectacular salida nocturna de la Classic.

Entre los 2.000 corredores que tomarán la salida desde Tejeda, una cifra fijada por la organización para garantizar la calidad de la carrera, volverán a destacar estrellas de calibre mundial. La lista de ganadores de los últimos años incluye nombres como Ikram Rharsalla, Antonio Martínez, Jennifer Lichter, Francesco Puppi, Nuria Gil o Robert Pkemoi, entre otros. Todos ellos competirán además por los puntos que la prueba otorga para la Short Series by World Trail Majors, el circuito global de trail running que conecta cinco continentes.

Alcanzar la meta de Parque Sur, en Maspalomas, volverá a ser el reto de los atletas que se enfrentarán a los 47 kilómetros y 1.784 metros de desnivel positivo del recorrido. Antes de llegar a la meta deberán coronar el punto más alto de la isla, para después volar en el descenso por los trazados técnicos del camino de La Plata y afrontar los repuntes de Tunte y Ayagaures.

El excelente ritmo de inscripciones ha permitido que la Transgrancanaria supere ya los 4.500 participantes, que del 22 al 28 de febrero recorrerán los senderos de Gran Canaria en una edición que contará con un total de ocho modalidades. Entre las principales novedades destaca la Stages, una competición de cuatro etapas que combina la Open Agáldar, el KV El Gigante, la Promo y la Advanced.

Al igual que ocurrió con la Promo y la Open Agáldar, la organización ha habilitado una lista de espera para que las personas interesadas puedan optar a un dorsal en caso de que se produzca alguna baja entre los inscritos.