Mara Cimatoribus, instructora de yoga: "Tus caderas son fundamentales para cómo te mueves, te estabilizas y te sientes"

Las caderas rígidas provocan dolor en la zona lumbar y la espalda baja. Estas molestias limitan el movimiento, perjudican la estabilidad y el equilibrio, dificultando las tareas cotidianas y aumentan el riesgo de sufrir una lesión por caída.

Hoy en día, muchas personas llevan un estilo de vida sedentario. Al pasar más horas sentado, puedes acumular tensión en esta parte del cuerpo. Por este motivo, es importante ejercer algún estiramiento para desbloquear la espalda.

Los estiramientos de cadera alivian la sensación de rigidez y ayudan a movilizar las articulaciones. En este contexto, la instructora de yoga Mara Cimatoribus ha compartido un vídeo en redes sociales con algunas recomendaciones.

Una clase de Yoga / FREEPIK.

"La rigidez en las caderas puede manifestarse con tensión en la zona lumbar, movilidad limitada al hacer zancadas o sentadillas, o esa sensación de rigidez al intentar sentarte con las piernas cruzadas", comienza la especialista.

Para Mara, la clave está en lo siguiente: "Tus caderas son fundamentales para cómo te mueves, te estabilizas y te sientes en tu cuerpo. Mayor movilidad de cadera, movimiento más suave y fluido".

Por otra parte parte, unas caderas fuertes y bien apoyadas se traduce en "menos tensión en la espalda y las rodillas". La experta explicó al portal Fit&Well que nuestras caderas "se benefician de los movimientos circulares, los cambios de dirección y el ritmo".

Según Cimatoribus, los movimientos circulares "estimulan a las caderas a explorar todo su rango de movimiento. Esto ayuda a lubricar la articulación, mejorar el control neuromuscular y fortalecerla.

Finalmente, la instructora de yoga advierte que la rigidez de la cadera acostumbra a estar causada por un problema con los glúteos y los músculos estabilizadores: "Unos glúteos débiles y unos estabilizadores poco activos pueden provocar que el cuerpo bloquee las caderas".