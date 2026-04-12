Bienestar
Mar Flores (56): “Con este simple ejercicio sentado en la esterilla puedes estilizar el abdomen en pocos minutos”
Un movimiento básico en el suelo se ha convertido en su método favorito para trabajar el abdomen de forma rápida
Mar Flores, a sus 56 años, sigue llamando la atención por la constancia con la que se cuida y su disciplina diaria. Lejos de entrenamientos extremos o rutinas imposibles, la madre de Carlo Costanzia apuesta por una actividad física más suave y sostenible, centrada en mantener el cuerpo fuerte y saludable.
Desde hace tiempo comparte parte de sus ejercicios, y el último que ha mostrado pone el foco en el abdomen. Eso sí, sin obsesionarse con marcar la musculatura de forma agresiva, sino buscando más bien fortalecerla, estirarla y mejorar la postura de manera progresiva.
Mar Flores comparte su rutina con 56 años
“Hoy vamos a trabajar el abdomen, buscando alargarlo y activarlo al mismo tiempo”, explica en redes sociales. A partir de ahí, se sienta en el suelo para empezar el ejercicio. La postura inicial es clave: pies apoyados a la altura de las caderas, espalda totalmente erguida y omóplatos ligeramente hacia atrás para mantener el cuerpo lo más recto posible.
Desde esa posición, inicia el movimiento de forma controlada. La bajada no debe ser rápida ni brusca, sino todo lo contrario: lenta y consciente. La idea es ir descendiendo poco a poco, sintiendo en todo momento cómo el abdomen se activa y sostiene el cuerpo a medida que se acerca al suelo.
El objetivo de este ejercicio no es hacerlo rápido para acabar antes, sino trabajar bien la musculatura implicada. El ritmo lento ayuda a mantener el control del core, a ser consciente de la respiración y a activar el abdomen durante todo el movimiento.
En la fase de subida, no hace falta forzar en exceso. La clave está en utilizar el apoyo de las manos en el suelo para facilitar el retorno, evitando que ese tramo se convierta en la parte más complicada del ejercicio. Así, el movimiento se vuelve más fluido y controlado, priorizando la técnica por encima de la velocidad.
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