Ni máquinas ni isométricos: los expertos recomiendan este ejercicio para desarrollar los hombros

Existe mucho debate en relación a cuáles son los mejores ejercicios para mejorar tanto la fuerza como el volumen de los hombros, así como prevenir lesiones en los mismos y aumentar su longevidad muscular a largo plazo.

No obstante, existe un tipo concreto que suele ser recomendado por todo tipo de especialistas en entrenamiento: las elevaciones laterales, las cuales se pueden practicar tanto en gimnasio como en casa.

Así lo cuentan desde la revista 'Men'sHealth', donde se probó a llevar a cabo un entrenamiento consistente en llegar a hacer 100 elevaciones laterales al día durante un máximo de cuatro semanas. O, dicho de otra manera, hasta 700 de las mismas en un mes.

En el experimento se notaron beneficios reales en cuanto a masa muscular, pero también en relación a la efectividad de los hombros a la hora de llevar a cabo otros ejercicios de levantamiento que requieren hacer uso de esta zona muscular.

Pero, ¿cómo fue el procedimiento exactamente? Según Andrew Tracey, director de entrenamiento de la revista, la clave es que se haga de manera progresiva, de tal forma que el primer paso sea acostumbrar a los hombros a un mayor grado de esfuerzo.

En la primera semana, el entrenamiento debe empezar con tres series de 10 repeticiones limpias de elevaciones laterales, y acabar con 70 repeticiones más haciendo descansos cuando uno lo necesite.

En la segunda semana, se debe ir más allá con esta última premisa: lo ideal es acabar cada entrenamiento con 100 repeticiones de elevaciones laterales con el objetivo de congestionar el músculo y desarrollarlo.

En la tercera y la cuarta semana, lo que se busca es mantener este número de repeticiones, pero intentando aumentar el peso de manera gradual. Sobre todo, con el objetivo de prevenir posibles molestias y lesiones y, por supuesto, complementando los entrenamientos con unos hábitos alimentarios adaptados a los mismos.