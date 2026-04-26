Manuel Trijueque, exentrenador personal de Xabi Alonso (44 años): "Era un entrenamiento muy funcional, con mucha coherencia"

Manuel Trijueque es entrenador personal de deportistas de élite, entre ellos el exjugador y exentrenador del Real Madrid, Xabi Alonso. Ahora, el preparador físico acaba de publicar su libro Sano, libre, vivo, al que define como "una mirada lúcida y valiente sobre el cuidado del cuerpo en la era moderna".

En su descripción, Trijueque asegura que la obra aúna su experiencia personal con el conocimiento científico. A su juicio, la inflamación, la fatiga y el deterioro son las consecuencias directas de llevar hábitos equivocados.

El libro se presenta como una "guía práctica, nacida de más de dos décadas dedicadas al alto rendimiento" y al acompañamiento de personas que no buscaban únicamente resultados rápidos, sino algo más profundo: coherencia.

Xabi Alonso / EFE

Con motivo de su lanzamiento, Trijueque fue entrevistado por la revista especializada Men's Health. Durante la conversación, el entrenador comparte algunas de las claves sobre el entrenamiento de fuerza.

"Es el que mejor funciona, porque al final el músculo es el órgano que nos va a dar esa longevidad y que estamos viendo que yo, por ejemplo, que trato a personas mayores de cualquier caída, si están reforzados por el músculo, no va a tener una rotura de rodilla o de cadera tan fácilmente", afirma al citado medio.

Además, el preparador físico subraya que "trabajar la fuerza a partir de los 45-50 años debería ser innegociable". En cuanto al cardio, el autor sugiere que hacer el entrenamiento mínimo efectivo es lo que hay que hacer "si queremos prolongar la vida y la salud".

En este sentido, Trijueque recomienda caminar por espacios naturales. Por último, Men's Health pregunta al entrenador qué tipo de entrenamientos hacía con Xabi Alonso en su etapa como futbolista.

"Buscábamos poder recuperarse lo antes posible, trabajar la musculatura menos entrenada como futbolista y recuperar de ciertas patologías que pudiera arrastrar. Era un entrenamiento muy funcional, con mucha coherencia, intentando por lo que te digo, hacer un mínimo efectivo para que su salud y su potencial biológico se viese cada vez más fuerte", sentenció en la entrevista.