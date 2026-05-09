Manuel Trijueque, exentrenador personal de Xabi Alonso: "Evita comer los alimentos que hace 200 años atrás no pudiese haber"

Manuel Trijueque lo tiene claro: hoy en día no se valora el comer como antes. El exentrenador personal del técnico Xabi Alonso es un experto en nutrición que ha hablado recientemente acerca de las claves para alcanzar una alimentación sana y equilibrada.

Manuel Trijueque te explica cómo comer sano

El preparador físico señala que un hecho que le parece muy llamativo es lo poco que muchas personas aprecian la comida que tienen ante sí. Y hace énfasis en que ese es un problema que se detecta sobre todo en los niños.

Trijueque menciona que dado que muchos niños pasan estos ratos "mirando Reels", se hace imposible apreciar "lo sagrado" de la comida. Y la comida es algo que merece toda su atención dado que 'te mantiene con vida'.

En este punto Manuel hace una apreciación distinta, hablando acerca de lo que uno debería comer para mantenerse sano. La opinión que comparte no puede ser más clara: "Evita comer lo que hace 200 años atrás no pudiese haber".

Manuel afirma que tomando esta regla de oro, uno se asegura de que todo lo que se lleve al plato será lo que tenga la mayor densidad nutritiva. Con esto trata lo que considera un gran problema de la sociedad actual: la gente desnutrida hipercalórica.

A lo que Trijueque hace referencia con esto es que hoy en día es fácil encontrar a gente obesa que, sin embargo, presenta unas analíticas cuyos resultados muestran claros problemas de alimentación. Y para Trijueque, el origen del problema está claro: la dieta moderna.

Con esto, lo que el nutricionista quiere decir es que hemos entrado en una era en la que se consume mucho ultraprocesado o alimento bajo en nutrientes, lo que supone un consumo elevado de calorías en comparación a los beneficios reales de la comida del día a día.

Así que si quieres tener un estilo de vida más sano, el consejo de Manuel no puede ser más claro: no consumas esos alimentos que hubieran sido imposibles de producir con la tecnología del pasado. Así empieza tu camino hacia una mejor vida.