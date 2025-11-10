Merillas y Rubtsova conquistan la Marató dels Dements

La Marató dels Dements celebró su décimo aniversario con una edición que quedará en el recuerdo por la calidad de sus protagonistas y la intensidad de la competición. La prueba castellonense, disputada el 8 de noviembre en la Serra d’Espadà, volvió a ser el escenario elegido para la gran final de las Merrell Skyrunner World Series, consolidando su estatus como una de las citas más técnicas y espectaculares del panorama internacional.

Bajo un cielo despejado y un ambiente vibrante en Eslida, cerca de quinientos corredores tomaron la salida a las 7:30 de la mañana dispuestos a enfrentarse a un recorrido de 39 kilómetros y 3.800 metros de desnivel positivo. La organización se vio obligada a recortar tres kilómetros por motivos de seguridad, pero el itinerario mantuvo intacta su esencia: subidas brutales, bajadas vertiginosas y el terreno agreste y salvaje que define a esta carrera. Lugares emblemáticos como el Pico Espadán, el Alto de la Costera o la Font de Matilde volvieron a convertirse en puntos de emoción y apoyo popular.

En la categoría masculina, el espectáculo fue total. El leonés Manuel Merillas demostró una vez más por qué es considerado uno de los mejores corredores técnicos del mundo. Tras una primera mitad de carrera igualada, el español atacó en la zona alta del Espadán, aprovechando las secciones más abruptas para distanciar a sus rivales. Paró el cronómetro en 4:02:08, logrando una victoria que tiene un valor especial: «Hace cuatro meses estaba en un momento complicado de salud y ahora estoy al 80%, pero el plan salió perfecto. Controlé a mis rivales y corrí con cabeza», explicó tras cruzar la meta.

Luca del Pero, campeón

Tres minutos después llegaba Luca del Pero (4:05:12), segundo en la carrera pero campeón absoluto del circuito Merrell Skyrunner® World Series 2025 gracias a su regularidad durante toda la temporada. El italiano celebró en Eslida su título más importante, mientras que el francés Frédéric Tranchand completó el podio (4:06:21) tras un brillante rendimiento final.

En la competición femenina, la rusa Anastasia Rubtsova impuso un dominio incontestable. Desde el primer kilómetro marcó el ritmo y no dejó lugar a la sorpresa, firmando un crono de 4:55:25 que le otorgó una victoria tan sólida como elegante. Rubtsova revalida así su título de campeona del mundo del circuito Merrell Skyrunner World Series, culminando una temporada impecable y repitiendo triunfo en Castellón, donde ya había ganado en 2024.

La riojana Naiara Irigoyen (5:07:51) fue segunda tras una notable remontada, consolidando también su segundo puesto en el ranking global. La andaluza Patricia Pineda (5:09:06) completó el podio y, con ello, escaló hasta la tercera plaza del campeonato, superando por pocos puntos a la rumana Denisa Dragomir.

La décima edición de la Marató dels Dements reafirma a la Serra d’Espadà como uno de los templos del skyrunning mundial. Su dureza técnica, la belleza de sus paisajes y la calidez del público local convirtieron la jornada en una auténtica fiesta de la montaña. Con el doble triunfo de Manu Merillas y Anastasia Rubtsova, la prueba castellonense no solo celebró una década de historia, sino que firmó una edición de leyenda que confirma a Dements como una referencia indiscutible del trail internacional.