DEPORTE EXTREMO
La maniobra que nadie había logrado: un avión se posa sobre un tren en marcha y vuelve a volar en 50 segundos
El italiano completó el proyecto "Train Landing" de Red Bull: posó su Zivko Edge 540 sobre un contenedor en movimiento y despegó de nuevo en apenas 50 segundos
Red Bull y el piloto italiano Dario Costa han empujado otra vez la frontera de la aviación de precisión con un hito que ya queda marcado en la historia: aterrizar y despegar desde un tren de carga en movimiento.
El escenario fue Afyonkarahisar (Turquía), donde el convoy circulaba a 120 km/h cuando Costa logró posar su avión de competición sobre uno de sus contenedores y, segundos después, levantar el vuelo desde la misma plataforma.
La operación tuvo una dificultad añadida: para igualar velocidades, el italiano pilotó un Zivko Edge 540 de 400 caballos reduciendo su marcha hasta 87 km/h, prácticamente al límite de pérdida. La aproximación final fue a ciegas: por el ángulo de la aeronave y las dimensiones del tren, Costa no podía ver la "pista" en los últimos metros. "Había muchas variables que medir, pero la mayor prueba fue aprender a aterrizar a ciegas en una pista muy pequeña y en movimiento, confiando únicamente en mis habilidades cognitivas y de vuelo", explicó el piloto. Todo ocurrió en apenas 50 segundos.
Bautizado como "Train Landing", el proyecto ha sido un trabajo de meses con análisis de ingeniería, simulaciones y pruebas aerodinámicas para compensar las turbulencias y el aire sucio generado por el tren en marcha.
A nivel humano, Costa se sometió a una preparación cognitiva en el Red Bull Athlete Performance Centre de Thalgau (Austria), afinando toma de decisiones y reacción bajo presión extrema.
Costa suma más de 20 hitos mundiales, cinco récords Guinness y el mérito de ser el único italiano ganador de una prueba de Red Bull Air Race.
En Turquía, en 2021, ya logró atravesar dos túneles de autopista, y ahora vuelve para unir tradición ferroviaria y aviación aplicada en un reto que redefine los aterrizajes no convencionales. "Ha sido uno de los mayores retos de mi carrera", remató. "Requirió precisión, trabajo en equipo y confianza, y estoy orgulloso de que lo hayamos ejecutado según lo previsto".
- Míchel, sobre el Girona - Barça: 'Si Lamine juega con nuestra camiseta, mejor
- La Real Sociedad se pronuncia tras los penaltis: 'Difícilmente se habrían pitado en la otra área
- La Ligue 1 elige a Endrick: de suplente en el Madrid a ídolo en el Lyon
- Vinicius: 'La comida la llevo bien, el problema para mí son los dulces. Yo ceno, pasan dos horas jugando a la play y ya tengo hambre. Me salva la piña
- La opinión de Maldini sobre los dos penaltis a favor del Real Madrid ante la Real Sociedad
- Benfica - Real Madrid: Horario y dónde ver hoy por TV, online y en directo
- Las redes estallan tras la narración de Juan Carlos Rivero: 'Es una ofensa para cualquier aficionado
- ¿Vía libre para Lamine Yamal?