La maniobra que nadie había logrado: un avión se posa sobre un tren en marcha y vuelve a volar en 50 segundos

Red Bull y el piloto italiano Dario Costa han empujado otra vez la frontera de la aviación de precisión con un hito que ya queda marcado en la historia: aterrizar y despegar desde un tren de carga en movimiento.

El escenario fue Afyonkarahisar (Turquía), donde el convoy circulaba a 120 km/h cuando Costa logró posar su avión de competición sobre uno de sus contenedores y, segundos después, levantar el vuelo desde la misma plataforma.

La operación tuvo una dificultad añadida: para igualar velocidades, el italiano pilotó un Zivko Edge 540 de 400 caballos reduciendo su marcha hasta 87 km/h, prácticamente al límite de pérdida. La aproximación final fue a ciegas: por el ángulo de la aeronave y las dimensiones del tren, Costa no podía ver la "pista" en los últimos metros. "Había muchas variables que medir, pero la mayor prueba fue aprender a aterrizar a ciegas en una pista muy pequeña y en movimiento, confiando únicamente en mis habilidades cognitivas y de vuelo", explicó el piloto. Todo ocurrió en apenas 50 segundos.

Bautizado como "Train Landing", el proyecto ha sido un trabajo de meses con análisis de ingeniería, simulaciones y pruebas aerodinámicas para compensar las turbulencias y el aire sucio generado por el tren en marcha.

A nivel humano, Costa se sometió a una preparación cognitiva en el Red Bull Athlete Performance Centre de Thalgau (Austria), afinando toma de decisiones y reacción bajo presión extrema.

Imagen panorámica del evento / RED BULL

Costa suma más de 20 hitos mundiales, cinco récords Guinness y el mérito de ser el único italiano ganador de una prueba de Red Bull Air Race.

Noticias relacionadas

En Turquía, en 2021, ya logró atravesar dos túneles de autopista, y ahora vuelve para unir tradición ferroviaria y aviación aplicada en un reto que redefine los aterrizajes no convencionales. "Ha sido uno de los mayores retos de mi carrera", remató. "Requirió precisión, trabajo en equipo y confianza, y estoy orgulloso de que lo hayamos ejecutado según lo previsto".