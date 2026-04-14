Ni mancuernas ni flexiones: experto entrenador revela el mejor ejercicio para tener unos 'bíceps de acero'

Uno de los puntos a favor más importantes a la hora de hacer ejercicio tiene que ver con que este último consta como un factor que mejora la longevidad de la persona, pero tampoco hay que descuidar otros beneficios secundarios.

En este mismo sentido, hay que destacar que hacer ejercicio es algo indispensable para mantenerse en forma, lo cual posee consecuencias directas en nuestra autoimagen y, por tanto, efectos colaterales en nuestra autoestima de manera positiva.

No obstante, hay algunos ejercicios que son más relevantes que otros en función de la zona del cuerpo que estemos intentando definir. Y, precisamente, una de las que más confusiones genera suele estar asociada a los bíceps.

De esta manera, Carlos Quevedo, experto entrenador, ha revelado cuál es el mejor tipo de ejercicio que se puede hacer en caso de que la persona quiera conseguir unos 'bíceps de acero'. Y, pese a lo que muchos pensarán, no tiene nada que ver con las famosas mancuernas.

En su lugar, Quevedo recomienda llevar a cabo lo que se conoce como 'ejercicios globales'. Un tipo de actividad que requiere el uso de varios grupos musculares al mismo tiempo, lo cual fomenta la expansión de ciertas zonas concretas a mayor velocidad.

En relación a esto último, el experto revela que los mejores ejercicios que se pueden hacer a la hora de tener unos bíceps más grandes son las dominadas o el press banca, siguiendo la directriz que describíamos un poco más arriba.

Y es que, según comentaba Quevedo en su reciente entrevista con el portal Esquire, este tipo de ejercicios son los más recomendables en caso de que queremos ganar algo de fuerza en los brazos de forma consistente.

Además, no hay que olvidar que esto último es esencial de cara a fortalecer nuestro cuerpo con tal de prevenir posibles lesiones, por lo que se podría decir que este tipo de ejercicios son indispensables a la hora de mejorar la longevidad a largo plazo.