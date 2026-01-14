Mallorca by UTMB abre inscripciones para la edición de 2026

La organización de Mallorca by UTMB ha abierto este miércoles las inscripciones para la tercera edición del evento, que se disputará del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026 en la Serra de Tramuntana, Patrimonio Mundial de la UNESCO y uno de los enclaves naturales más emblemáticos del Mediterráneo.

Desde el 14 de enero pueden formalizar su inscripción los corredores con UTMB Index válido que cumplan los requisitos de cada distancia. Dos días después, el viernes 16, se abrirá el proceso para atletas sin índice en la modalidad CDA – Camins de s’Arxiduc, de 26 kilómetros, la puerta de entrada a una prueba que no deja de crecer en prestigio y repercusión internacional.

Mallorca by UTMB forma parte del exclusivo calendario de las UTMB World Series, el circuito más influyente del trail running global, con más de medio centenar de eventos repartidos por los cinco continentes. Su presencia consolida a la isla como destino deportivo de primer nivel y refuerza una estrategia basada en la sostenibilidad y la desestacionalización turística.

El corazón del evento late en la Serra de Tramuntana, un territorio donde deporte, cultura y paisaje conviven en equilibrio. Cerca del 80 % de los recorridos discurren por caminos históricos y senderos consolidados como el GR-221, la mítica Ruta de Pedra en Sec, ofreciendo a los corredores una experiencia que va mucho más allá de la competición.

Los datos del Mallorca by UTMB

La edición de 2025 dejó cifras contundentes: 2.300 participantes de 70 nacionalidades, cuatro distancias —138, 104, 56 y 26 km—, más de 500 voluntarios y alrededor de 6.000 acompañantes. El 70 % del pelotón fue internacional y más de 60 atletas de élite lucharon por las plazas directas para las finales de Chamonix.

El evento mantiene además su compromiso social y medioambiental a través del programa UTMB® Cares y cuenta con el respaldo de las principales instituciones baleares. Un proyecto de territorio que genera impacto económico, proyecta una imagen internacional responsable y confirma que Mallorca también es sinónimo de trail running de alto nivel.