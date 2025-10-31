Arranca Mallorca by UTMB 2025: tres días de trail running en la Serra de Tramuntana

Mallorca by UTMB levanta hoy el telón de su segunda edición con la salida nocturna de la Serra de Tramuntana (SDT), la prueba reina de 138 kilómetros y 5.350 metros de desnivel positivo. Durante tres días, la isla balear vivirá un festival de trail running que reunirá a 2.000 corredores de 70 nacionalidades, un 70% de ellos internacionales.

La cita arrancó ayer con la apertura del Ultra-Trail Village en el Parc Infante Lois de Port de Sóller, donde los participantes recogen sus dorsales y visitan los expositores de las principales marcas del sector. El ambiente ya anticipa un fin de semana histórico en la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El acto institucional de inauguración se celebró este mismo viernes en el Ayuntamiento de Sóller, con la presencia de autoridades locales y autonómicas. En él se destacó la importancia del evento como motor de turismo sostenible y escaparate del patrimonio natural y cultural de Mallorca.

“Naturaleza, cultura y comunidad. Con más de 2.000 corredores de 70 nacionalidades, cerrar el año con este evento sitúa a Mallorca en el mapa internacional del turismo deportivo sostenible y de calidad”, señaló Pedro Mas Bergas, director insular de Turisme per a la Governança i la Sostenibilitat.

Las autoridades, presentes en el acto en Sóller / UTMB

Por su parte, Joan Antoni Ramonell, director general d’Esports del Govern Balear, subrayó que el perfil del corredor de montaña “representa un visitante ideal, comprometido con el entorno, que llega fuera de temporada y dinamiza la economía local, la hostelería y el comercio”.

Los favoritos, listos para el reto

Tras la presentación institucional, la Plaça de la Constitució de Sóller acogió la presentación oficial de los atletas de élite. Entre ellos, la neocelandesa Isla Smith, afincada en Mallorca, destacó la emoción de correr “en una isla tan especial, con un evento que representa lo mejor del trail”.

El aragonés Marcos Ramos, que participará en la ETM (56 km), celebró “el clima espectacular y el ambiente único que se respira en Mallorca”. También estuvieron presentes corredores como Pablo Villa, Bel Calero, Mario Olmedo, Isabell Speer, Sonja Kinna, Gautier Bonnecarrère y Eszter Csillag, que completan un cartel internacional de primer nivel.

En categoría masculina, el gran favorito será el alemán Hannes Namberger (898 UTMB Index), acompañado por el francés Théo Detienne (875), el español Pablo Villa (847) y el también francés Nicolas Gourdon (843). Entre las mujeres, la lucha promete emoción con Isla Smith (691), la alemana Miria Meinheit (689) y las francesas Julie Marini (652) y Salome Schmitt (648).

Tres días de trail, cuatro desafíos

La noche del viernes será el punto de partida de la SDT, con salida desde Cala Estellencs y llegada al Port de Sóller tras atravesar pueblos emblemáticos como Esporles, Valldemossa, Bunyola, Orient, Alaró y Fornalutx.

El sábado tomará el relevo la CPS (Camins de Pedra Seca, 104 km y 3.740 m+), también desde Estellencs, y la ETM (Els Tres Mils, 56 km y 2.450 m+), con salida en Selva.

Finalmente, el domingo será el turno de la CDA (Camins de s’Arxiduc, 26 km), que partirá de Valldemossa y pondrá el broche a un fin de semana de pura montaña.