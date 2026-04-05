Sin maleta y con zapatillas de segunda mano compradas en Wallapop: así ganó Lucille Germain la Cursa Tomir

Lucille Germain ganó en Mallorca con unas zapatillas de segunda mano. No es una metáfora ni una exageración. Es exactamente lo que ocurrió en la Ronda Cuculla, la distancia corta de la Cursa Tomir, disputada el pasado 29 de marzo en Pollença. La francesa, atleta del equipo NNormal, se llevó la victoria después de aterrizar en la isla sin su equipaje, sin su material de carrera y sin sus zapatillas habituales.

La incidencia obligó a improvisar. La aerolínea confirmó que la maleta no llegaría a tiempo y el equipo tuvo que buscar una solución exprés. En vez de recurrir a un modelo nuevo o a una cesión de última hora, apareció una salida mucho más llamativa: comprar unas NNormal Kjerag 01 de segunda mano, localizadas a través de Wallapop, con varios cientos de kilómetros ya acumulados y listas para una segunda vida. Germain apenas pudo probarlas el día antes de competir, pero con eso bastó para ponerse en la línea de salida.

La organización tuvo que adaptar la prueba reina por seguridad y la cita se celebró en un ambiente plenamente invernal en la sierra mallorquina. En ese escenario, Germain dominó la prueba femenina de la Ronda Cuculla, una carrera de 17 kilómetros y 700 metros de desnivel positivo, y firmó un tiempo de 1:30 para cerrar una victoria con más carga simbólica de la habitual.

Lucille Germain, en plena Cursa Tomir / TONI PERELLÓ

NNormal lleva tiempo construyendo su discurso alrededor de la durabilidad y de alargar el ciclo de vida del producto, y esta victoria le da a ese mensaje una visibilidad imposible de planificar mejor. Según los estudios de la propia marca, el modelo Kjerag presenta una vida útil estimada de 1.350 kilómetros tras un análisis realizado con 511 corredores de distintos niveles y procedencias.

Las zapatillas no solo sirvieron para competir, también para ganar. Después de la carrera, además, fueron resoladas dentro del servicio de reparación de NNormal, en línea con una política que apuesta por reparar, reutilizar y retrasar al máximo la sustitución del producto.

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