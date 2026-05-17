Malen Osa, segunda en Zegama, tras su recital: "Tres podios en tres participaciones se dice fácil, pero es muy remarcable"

Malen Osa es de Oñati. Y Oñati está al pie del Aizkorri. No es un detalle menor: la corredora guipuzcoana ha entrenado durante años sobre los mismos senderos que este domingo recorrió como competidora de élite, conoce cada piedra mojada del macizo y ha crecido mirando desde casa las cimas que hoy la vieron subir al podio de la 25ª Zegama-Aizkorri. Segunda con 4:23:56, tercer podio consecutivo en tres participaciones.

La temporada 2026 de Malen Osa no empezó bien. En Calamorro, la corredora vasca se retiró a los pocos kilómetros de una prueba en la que figuraba entre las favoritas. Después explicó en sus redes que detrás de ese abandono había bastante más que un mal día: una acumulación de dolor, calambres y desgaste físico y mental que la llevó a tomar la decisión de "parar" temporalmente. "Hay mucho que las redes sociales no muestran", escribió entonces. Algunos medios interpretaron el parón como una retirada prolongada. No lo era. La atleta dejó una frase que sonaba a pausa, no a despedida: volvería a competir cuando se sintiera preparada.

La señal de que estaba lista llegó hace apenas dos semanas. En la Skyrace des Matheysins, Osa salió desde atrás, fue recortando posiciones con paciencia y lanzó su ataque definitivo cerca de la cima del Tabor para llevarse la victoria en 2:49:51. "Tenía claro que debía ir a mi ritmo. He ido adelantando poco a poco hasta llegar a la cabeza. Esta victoria significa muchísimo para mí", declaró entonces. Esa carrera fue el ensayo. Zegama fue la confirmación.

Duelo por la segunda posición con Sara Alonso

Este 17 de mayo, sobre el barro del Aizkorri, Osa repitió exactamente el mismo guion: salida contenida, progresión paciente y ataque en el cresterío, su zona de confort, la montaña que conoce desde niña. Adelantó a Sara Alonso en la cresta técnica entre el Aizkorri y el Aketegi, en un duelo entre amigas y rivales que ella misma describió sin filtros: "Ha sido bastante tenso porque la adelanté en un sitio donde hay que ir con mucho cuidado. Era una bajada muy técnica y ni la animé ni la saludé. Luego le pedí perdón porque íbamos las dos súper concentradas." Alonso, tercera, lo confirmó desde su lado: "Cuando me ha pasado Malen he intentado seguirla, pero me he caído no sé cuántas veces".

Malen Osa subiendo Sancti Spiritu / ROGER SALANOVA

Tres podios en tres Zegamas. Segunda en 2024, tercera en 2025, segunda en 2026. Osa lo puso en perspectiva con la serenidad de quien ha aprendido a valorar las cosas más allá del resultado: "Conseguir tres podios en tres participaciones se dice fácil, pero creo que es muy remarcable lo que estamos consiguiendo Sara y yo."

Y sobre Tove Alexandersson, la gran protagonista, habló sin complejos: "Ahora mismo está en otra liga, aunque me encanta ver cómo el deporte femenino sigue creciendo y dominando carreras así".