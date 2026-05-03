Malen Osa conquista la Skyrace des Matheysins con una remontada de libro: "Esta victoria lo es todo para mí"

Malen Osa ganó y a lo grande en Saint Honoré. La corredora española del Team Salomon aterrizó en los Alpes franceses, con una idea fija: no dejarse arrastrar por el ritmo de las demás, confiar en sus piernas y esperar el momento justo. Y funcionó.

Mientras la sueca Johanna Gelfgren (Team Hoka) imponía una salida muy exigente y la francesa Eva Delafosse aprovechaba la sección técnica del "Devil's Garden" para tomar el mando de la carrera, Osa mantenía la calma. Observaba. Administraba fuerzas. Los 25 kilómetros y 2.000 metros de desnivel del recorrido eran suficientes para saber que la carrera se decidiría arriba, no abajo.

El punto de inflexión llegó cerca de la cima del Tabor. Fue ahí donde la española pisó el acelerador, superó a Delafosse con determinación y abrió hueco. Lo que vino después fue una bajada en la que Osa demostró por qué está entre la élite mundial: rápida, precisa y sin concesiones. Cruzó la meta en 2:49:51, con dos minutos de ventaja sobre la francesa, que resistió bien para quedarse con la segunda plaza. Fabiola Conti (Team Otso) completó el podio femenino con una actuación sólida de principio a fin.

"Tenía claro que saldría tranquila y haría mi propia carrera, y eso fue exactamente lo que hice. En las subidas no me sentía del todo bien, pero mantuve la concentración. Fui remontando poco a poco, adelantando a unas y a otras, hasta que llegué a la cabeza justo en lo alto. Desde ahí logré marcar diferencias en la bajada. Esta victoria lo es todo para mí", declaró Malen visiblemente emocionada al llegar a meta.

El top 5 femenino con Malen Osa en el centro / Vivien Wauthier

La Skyrace des Matheysins congregó a algunas de las mejores especialistas del momento en condiciones casi perfectas: cielo despejado, terreno seco y solo una ligera brisa en las crestas más expuestas.

Tranchand sigue de dulce

En la categoría masculina, Frédéric Tranchand (Team Merrell) protagonizó otra exhibición en casa. El francés aguantó en un grupo de cabeza muy igualado junto a Gaspard Ravaux y Benjamin Roubiol hasta que, en el mismo "Devil's Garden", decidió que era el momento.

Tranchand llegó a meta en 2:19:59, a solo cuatro minutos del récord del recorrido. Alex Oberbacher (Team La Sportiva) firmó una brillante remontada para colarse en segunda posición, mientras que Mattia Bertoncini (Team New Balance) superó a Lucien Mermillon en el kilómetro final para hacerse con el bronce.

"Corrí casi toda la carrera solo y me centré en lo mío. En lo alto empecé a notar el cansancio, quizás por la altitud, pero me dije que bajaría lo más rápido posible e intentaría mantener el liderato. Y lo conseguí. Siempre es un placer ganar aquí, en Francia", explicó Tranchand.

La siguiente parada del Skyrunner World Series será el 23 de mayo en las Gorges du Tarn Skyrace, también en Francia.