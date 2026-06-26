Malen Osa confirma su gran momento tras ganar la Lavaredo 50K

Cinco semanas después de su segunda plaza en Zegama-Aizkorri, Malen Osa volvió a demostrar que está en el mejor momento de su carrera. La corredora vasca de Salomon cruzó la meta de la Lavaredo 50K con un tiempo en 4:46:23 en la prueba de 50 kilómetros y 2.600 metros de desnivel positivo por los Dolomitas italianos, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Malen completó así un doble golpe de autoridad en el calendario internacional del trail. En Zegama llegó segunda detrás de una Tove Alexandersson que ese día estaba sencillamente en otro planeta, pulverizando el récord femenino del monte Aizkorri con 4:08:09.

En Cortina d'Ampezzo, sin la sueca en la salida, la de Oñati impuso su ley y se llevó la victoria implacable sin dejar escapar la primera posición durante todo el recorrido. Patricia Pineda Cornejo (La Sportiva) completó el doblete español con un sólido decimosexto puesto en 4:49:26, segunda española en meta y segunda de categoría.

Villamuera acabó cuarto en la masculina

En la prueba masculina, la historia también tuvo acento español. Marcos Villamuera (Scarpa) terminó cuarto con 4:16:48 en lo que supone uno de los mejores resultados de un corredor español en la Lavaredo 50K.

El corredor de Scarpa fue el único en romper la hegemonía italiana en los puestos de cabeza, en una carrera donde los tres primeros puestos fueron para corredores de la península transalpina. Una actuación que confirma su crecimiento en el circuito internacional y que lo sitúa como uno de los nombres a seguir en el trail español de la próxima temporada.

El gran triunfador del día fue Daniel Pattis (Brooks), que se llevó la victoria masculina con un tiempo de 4:00:51, rozando de manera casi milagrosa el récord de la prueba que Francesco Puppi firmó en 2023 con 4:00:16.

El campeón italiano, que también fue segundo en Zegama-Aizkorri 2026 tras Elhousine Elazzaoui, eligió la Lavaredo para reivindicarse y lo hizo de la mejor manera posible. Nadir Maguet (4:06:42) y Lorenzo Rota (4:13:20) completaron un podio donde Italia lo controló todo.

La ausencia de Puppi, que este sábado afronta la Western States 100 en California, abrió la puerta a un nuevo campeón y Pattis no desaprovechó la ocasión.

La Lavaredo Ultra Trail by UTMB, celebrada en Cortina d'Ampezzo en el marco incomparable de los Dolomitas, sigue creciendo como cita de referencia del calendario mundial.