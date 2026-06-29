Malas noticias para los gimnasios: el entrenamiento personal se convierte en la clave del futuro del fitness

El entrenamiento personal vuelve al centro del debate en la industria del fitness. Un nuevo informe elaborado en Reino Unido apunta a que los gimnasios están desaprovechando un importante potencial económico al no desarrollar de forma eficiente sus programas de personal training, con pérdidas estimadas que podrían superar los 30 millones de libras anuales.

El estudio, titulado The Million Pound PT Problem, analiza datos de más de 400 instalaciones deportivas británicas y concluye que el principal problema no es la falta de demanda por parte de los usuarios, sino la gestión interna del servicio: desde la captación de entrenadores hasta su formación y retención.

Las conclusiones coinciden en parte con las reflexiones de la consultora Azahara Fuentes, que recientemente advertía de los retos del sector en España, especialmente en lo relativo a la percepción del valor del entrenamiento personal, la presión sobre los precios y la dificultad para construir carreras profesionales estables.

Durante años, el personal training ha sido considerado un servicio secundario dentro de los gimnasios. Sin embargo, los datos de Your Personal Training (YPT) muestran que su impacto económico y estratégico podría ser mucho mayor del que reflejan los niveles actuales de uso.

Según el informe, la penetración del entrenamiento personal se sitúa en torno al 1%-2% en muchos gimnasios del Reino Unido, mientras que los centros con mejores resultados alcanzan entre un 4% y un 5%. Aunque la diferencia parece pequeña, su impacto es notable: cada punto porcentual adicional puede generar alrededor de 6.840 libras anuales por cada 1.000 socios.

Además del ingreso directo, el estudio destaca otro factor clave: la fidelización. Los usuarios que entrenan con un profesional tienen un 30% menos de probabilidad de darse de baja y permanecen una media de siete meses más en el gimnasio. Este dato sitúa al entrenamiento personal como una herramienta estratégica en un contexto en el que captar nuevos clientes es cada vez más costoso.

El informe también cuestiona la idea de que los malos resultados del servicio se deban únicamente a la falta de demanda. En realidad, apunta a problemas estructurales: procesos de selección poco eficaces, escasa formación continua, falta de desarrollo profesional y modelos de gestión que tratan el personal training como un servicio periférico. Los gimnasios que integran el entrenamiento personal como parte central de su estrategia, en cambio, obtienen mejores cifras de penetración y retención, según el análisis.

En paralelo, el sector del fitness atraviesa una transformación más amplia, impulsada por el auge de la salud preventiva, el envejecimiento de la población y la demanda de programas más personalizados. En Europa, muchas cadenas están reforzando estos servicios para aumentar el valor por socio y diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo.