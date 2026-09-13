Magdalena Perelló, cardióloga, lo tiene claro: "El secreto para vivir más y mejor no está en la genética ni en hacer ejercicio"

Conseguir una vida plena pasa, casi sin darnos cuenta, por mantener unos hábitos diarios más o menos saludables. Y ojo, no hablamos solo de machacarse en el gimnasio o de comer variado y equilibrado. Tan importante como eso es saber frenar y evitar todas esas costumbres que, poquito a poco, van minando nuestra salud.

Cuando pensamos en esto último, lo primero que se nos viene a la cabeza es lo típico: dejar de fumar o cortar de raíz con el alcohol. Y sí, claro que son decisiones estupendas para cuidar el cuerpo. Pero la realidad es que hay muchos otros pequeños gestos del día a día que actúan como un verdadero escudo protector contra un montón de enfermedades, incluidas las del corazón.

Muchos especialistas en salud están de acuerdo con esto, y lo demuestran a diario con lo que comparten en sus redes. Un claro ejemplo es la doctora Magdalena Perelló, una cardióloga que hace poco usó su cuenta de Instagram para destacar lo vital que son las relaciones personales para sentirnos bien.

Miembros del equipo de Cardiología Intervencionista del Hospital Álvaro Cunqueiro. Chuvi. Operación / Marta G. Brea / FDV

Socializar es realmente importante

La especialista en salud subraya lo crucial que resulta este aspecto para cuidar nuestro bienestar a largo plazo. Al final, rodearnos de un buen círculo social nos aporta un plus de vitalidad que se nota físicamente, algo que se sostiene tras revisar múltiples investigaciones centradas en este tema.

Como bien explica la cardióloga a su comunidad, citando una de las investigaciones más famosas que existen: «El Estudio de Harvard sobre el Desarrollo Adulto, que lleva más de 80 años siguiendo la pista a más de 700 personas, ha demostrado algo clarísimo. Al final, lo que de verdad nos hace vivir más tiempo, felices y con mejor salud no es la cuenta corriente, la fama, la genética ni machacarse en el gimnasio: son las relaciones personales. Las personas que mantienen lazos sanos y profundos no solo disfrutan más de la vida, sino que enferman menos del corazón y viven más años».

Está guay cuidarse físicamente todo lo que se pueda, claro que sí, pero sin pasar por alto otras cosas del día a día, como los colegas y la familia. Al final, si nos rodeamos de gente que nos aporta y cuidamos esas conexiones, acabamos viviendo con más plenitud, salud y durante más años.

Y es que, pensándolo bien, los seres humanos estamos hechos para vivir en comunidad; nos necesitamos unos a otros para tirar adelante.