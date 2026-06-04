Madelman, culturista: "Las elevaciones de piernas son el peor ejercicio para trabajar los abdominales"

José María Mete Bueriberi es un conocido culturista que cuenta con 1,1 millones de seguidores en Instagram que ha lanzado un mensaje de lo más sorprendente: "las elevaciones de piernas son el peor ejercicio para trabajar abdominales". Y te lo dice alguien que tiene muchos abdominales.

"Para trabajar los abdominales tiene que haber una flexión de columna", señala el culturista. En las elevaciones de piernas, el movimiento principal se produce en la articulación de la cadera, por lo que los músculos que más participan son los flexores de la cadera, especialmente el psoas ilíaco, mientras que la implicación directa del recto abdominal es menor de lo que muchos usuarios piensan.

Los ejercicios más recomendados por Madelman para mejorar los abdominales

Esta explicación ha sorprendido a miles de aficionados al fitness, ya que las elevaciones de piernas suelen considerarse uno de los ejercicios estrella para fortalecer el abdomen inferior. Sin embargo, Madelman sostiene que existen alternativas mucho más efectivas para estimular esta zona muscular.

Polea de rodillas . Te pones de rodillas buscando sobre todo tener una flexión de columna.

. Te pones de rodillas buscando sobre todo tener una flexión de columna. Polea de pie . Simplemente te apoyas y buscas de nuevo la flexión de columna.

. Simplemente te apoyas y buscas de nuevo la flexión de columna. La máquina de abdominales (Nautilus) que encontrarías en cualquier gimnasio y que te permite hacer abdominales con un movimiento muy controlado.

El mensaje del culturista pone sobre la mesa una cuestión importante: no todos los ejercicios populares son necesariamente los más eficaces. En ocasiones, pequeños cambios en la técnica o en la selección de movimientos pueden marcar una gran diferencia en los resultados obtenidos dentro del gimnasio.

Tengamos en cuenta estas opciones para mejorar la efectividad de los ejercicios de abdominales y marcar esos 'cuadraditos' que tanto nos gustaría tener.