OUTDOOR
Madelman, culturista: "Las elevaciones de piernas son el peor ejercicio para trabajar los abdominales"
Conoce la razón por la que quizás deberías dejar de trabajar elevaciones de piernas
José María Mete Bueriberi es un conocido culturista que cuenta con 1,1 millones de seguidores en Instagram que ha lanzado un mensaje de lo más sorprendente: "las elevaciones de piernas son el peor ejercicio para trabajar abdominales". Y te lo dice alguien que tiene muchos abdominales.
"Para trabajar los abdominales tiene que haber una flexión de columna", señala el culturista. En las elevaciones de piernas, el movimiento principal se produce en la articulación de la cadera, por lo que los músculos que más participan son los flexores de la cadera, especialmente el psoas ilíaco, mientras que la implicación directa del recto abdominal es menor de lo que muchos usuarios piensan.
Los ejercicios más recomendados por Madelman para mejorar los abdominales
Esta explicación ha sorprendido a miles de aficionados al fitness, ya que las elevaciones de piernas suelen considerarse uno de los ejercicios estrella para fortalecer el abdomen inferior. Sin embargo, Madelman sostiene que existen alternativas mucho más efectivas para estimular esta zona muscular.
- Polea de rodillas. Te pones de rodillas buscando sobre todo tener una flexión de columna.
- Polea de pie. Simplemente te apoyas y buscas de nuevo la flexión de columna.
- La máquina de abdominales (Nautilus) que encontrarías en cualquier gimnasio y que te permite hacer abdominales con un movimiento muy controlado.
El mensaje del culturista pone sobre la mesa una cuestión importante: no todos los ejercicios populares son necesariamente los más eficaces. En ocasiones, pequeños cambios en la técnica o en la selección de movimientos pueden marcar una gran diferencia en los resultados obtenidos dentro del gimnasio.
Tengamos en cuenta estas opciones para mejorar la efectividad de los ejercicios de abdominales y marcar esos 'cuadraditos' que tanto nos gustaría tener.
- El United, abierto a ceder por Rashford ante la postura del Barça
- En directo: Enrique Riquelme anuncia un bombazo en El Hormiguero
- Bernardo Silva cambia de planes
- Decisión final para Vlahovic
- Juanma Rodríguez deja boquiabiertos a los tertulianos de 'El Chiringuito' tras hablar sobre la situación actual del Barça: 'Es lo que hay que hacer
- El Barça acelera la operación salida
- Siro López desvela qué jugador haría ganar las elecciones del Real Madrid: 'Solo hay uno
- Ter Stegen tiene el camino trazado: ¿lo recorrerá?