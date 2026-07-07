Madalina Florea: "El único rival era yo misma"

Madalina Florea habló tras proclamarse vencedora del Québec Mega Trail, tercera cita de las Golden Trail World Series 2026, un triunfo que le permite asumir el liderato de la clasificación general. La rumana quiso comenzar agradeciendo el trabajo de la organización y destacando el nivel de la prueba.

"Primero quiero felicitar a todos los que han hecho posible este evento. Además, quiero dar la enhorabuena a todas las mujeres y a todos los hombres, porque juntos hemos podido disfrutar de verdad de lo que estaba pasando alrededor", explicó Florea nada más cruzar la meta.

La corredora tampoco olvidó a su entorno más cercano. "Quiero dar las gracias a mi familia, a mi entrenador, a todos mis amigos y a todos mis apoyos", señaló, antes de detenerse en el papel de su marca. "Y por supuesto a Scott, que me dio la oportunidad de llegar aquí pronto para comprobar bien el recorrido y saber cómo poner en práctica mis habilidades durante la carrera. Al final parece que funcionó muy bien para mí."

Preguntada por el duelo que mantuvo con Caroline Kimutai en el primer tramo de descenso, Florea explicó el planteamiento con el que afronta la temporada. "Como comenté a principios de año, este año quiero ser constante, encontrarme a mí misma y disfrutar de las carreras", afirmó. "Además de eso, si todas ellas van juntas, yo puedo hacer mi carrera igualmente. Hoy no me importaba quién iba delante ni quién iba detrás, tenía una estrategia muy buena y podía ser yo misma."

La rumana insistió en que su verdadera referencia no estaba en el resto de corredoras. "Si la gente comparte el vídeo, verá también cuánto disfruté la carrera. Esto no era sobre la competidora, el único rival era yo misma", concluyó. "Al final se nota que estoy en el camino correcto para disfrutar de todo lo que me rodea."

Con este triunfo, Florea suma su primera victoria de la temporada y se coloca como nueva líder de la general femenina de las Golden Trail World Series, con la mirada puesta en revalidar el título conseguido en 2025.