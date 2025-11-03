Madalina Florea: “No necesitas depender de nada ni de nadie para ser feliz corriendo”

La rumana Madalina Florea, campeona de la Golden Trail World Series (GTWS), ha vivido una temporada inolvidable. Tras superar una grave lesión que la tuvo al borde del retiro, la atleta del equipo Scott ha logrado consolidarse entre las mejores del mundo. Conversamos con ella sobre sus inicios, su relación con el equipo, los desafíos mentales del alto rendimiento y su manera de entender el trail running desde la autenticidad y la pasión.

Este fin de semana volvió a demostrar su dominio absoluto en el trail running al establecer un nuevo récord en la Kolitza BalmaTrail, en el País Vasco, con un tiempo de 57 minutos y 53 segundos para subir y bajar el monte Kolitza, rebajando la anterior marca en dos minutos y 31 segundos. Un logro que confirma su extraordinario estado de forma y su hambre de seguir creciendo.

-De Sighişoara a los Alpes. Pasaste de la pista al trail, de la velocidad al desnivel. ¿Qué te llevó a cambiar de terreno?

Tuve un momento muy difícil en mi vida, en 2018, cuando me rompí el tendón de Aquiles. En ese momento no sabía qué iba a hacer con mi carrera ni con mi vida. Cuando empecé a correr de nuevo fue durísimo volver a competir, pero con la ayuda del fisioterapeuta y del médico que me acompañaron entonces, me animaron a probar en la montaña. Me dijeron: “Ahí vas a encontrar tu sitio”. Y así empezó mi camino en el trail running.

-¿Cómo viviste el proceso de recuperación? ¿Llegaste a pensar en rendirte?

Fue complicado, sí. Lloré muchas veces pensando que no podría volver a correr. Pero tuve personas muy buenas a mi alrededor que me ayudaron a tener un plan claro y una mentalidad positiva. Me recordaban por qué empecé y me animaban a seguir. Creo que todos los atletas que pasan por una lesión grande tienen esos momentos de duda, pero lo importante es no perder la lucha interior.

-Desde 2022 formas parte del equipo Scott. ¿Qué ha significado para ti este cambio?

Cuando me uní al equipo Scott Running, me sentí parte de una familia. La energía, el amor y la pasión que tienen por mejorar cada detalle del material me dieron mucha confianza. Sentí que quería devolverles todo ese esfuerzo con resultados. No es fácil cuando eres solo un número para una marca, pero con Scott es diferente. Desde que probé las RC3, fue como encontrar las zapatillas perfectas: ligeras, seguras y con las que vuelvo a disfrutar como una niña en la montaña.

-¿Cómo gestionas la nutrición durante las carreras?

Es un tema complicado para mí porque tengo gastritis, y todavía estoy buscando la mejor solución. No sigo un plan específico; elijo lo que siento que necesito en cada momento. Bebo mucha agua y a veces uso geles con BCAA, pero sé que es un punto donde aún puedo mejorar. Espero encontrar la fórmula ideal de cara a la próxima temporada.

-Eres campeona del mundo y una de las figuras del trail, pero dices que valoras más el camino que el resultado. ¿Cómo manejas esa presión?

Nunca me ha gustado estar delante de las cámaras. A veces siento que no soy yo misma cuando tengo que hablar. Soy una persona sencilla; me gusta conversar con la gente y sentirme libre. En las entrevistas o las carreras hay presión y emociones que te transforman, pero he aprendido a manejarlo trabajando con un psicólogo. Me ayudó a crear una especie de “doble personalidad”: una que compite y otra que sigue siendo la Madalina de siempre. Este año llegué a la final más segura, más tranquila y más fiel a mí misma.

-Tu historia es inspiradora para muchas mujeres. ¿Qué consejo les darías a las que empiezan en el trail?

Les diría que no dependan de nada ni de nadie. En 2023 llegué a competir sin patrocinador y aun así pude ganar a atletas con más recursos. Lo importante es disfrutar, ser tú misma, estar un poco loca, no preocuparte tanto por el resultado. Solo estar en la línea de salida ya te convierte en ganadora. Cada carrera es una lección, incluso los días malos.

-Este año ibas a correr el Colazza Trail y planeabas tu primer 50K en Tailandia. ¿Cómo te preparas para las distancias largas?

Creo que una buena atleta debe demostrar que puede rendir en todas las modalidades: cortas, largas, técnicas o rápidas. Me gusta probar todo y seguir aprendiendo. Tengo un gran equipo detrás —mi entrenador, mi psicólogo, mi fisioterapeuta— y con ellos quiero seguir creciendo durante los próximos años. Esta es una carrera larga, como la vida misma.

-Después de todo lo vivido, ¿qué te motiva hoy cuando miras atrás?

Mirar todo el camino recorrido. Desde aquella lesión que casi me aparta del deporte, hasta este momento. He aprendido que lo importante no es ganar siempre, sino mantener la pasión. Porque cuando corres con el corazón, siempre llegas a la meta.