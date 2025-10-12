Madalina Florea, campeona de las Golden Trail World Series: “Ha sido una carrera dura, pero quiero que disfrutar este momento”

La atleta rumana Mădălina Florea, Scott Running, se proclamó campeona de las Golden Trail World Series (GTWS) tras una exigente final en la que tuvo que sobreponerse a molestias físicas y una caída en pleno recorrido.

“Estoy muy feliz por acabar primera”, confesó Florea tras cruzar la meta. “Fue una carrera dura, no sentía mucha confianza y tuve molestias extrañas en la pierna derecha”. A pesar de los contratiempos, la rumana supo mantener la concentración incluso después de una caída: “Me hizo salir de mi zona de confort y estar más atenta el resto de la carrera”.

Su victoria no fue casualidad. Durante toda la temporada, Florea mostró una notable regularidad, combinando explosividad en tramos rápidos con una gestión inteligente del esfuerzo en carreras de alta montaña. Gracias a ello, se consolidó como una de las corredoras más completas del circuito.

“Tuve una temporada muy buena y ahora toca disfrutar este momento”, comentó con una sonrisa. Y sobre la celebración, fue clara: “Pizza, tiramisú y disfrutar de la fiesta”. También quiso dedicar unas palabras a su equipo: “Quiero agradecer a Scott, que ha hecho una zapatilla perfecta para mí esta temporada y me ha permitido lograr este objetivo”.

Con esta victoria, Mădălina Florea cierra un año espectacular y se consolida como una de las grandes protagonistas del trail running mundial.