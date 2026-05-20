Lydia Moreno, instructora de pilates: "los leg circles mejoran la estabilidad, movilidad y control neuromuscular de la cadera a la vez"

La movilidad de la cadera se convierte en una de las principales preocupaciones físicas a partir de los 45 años. La rigidez, la pérdida de equilibrio o las molestias al caminar suelen aparecer de forma progresiva, pero algunos ejercicios de pilates pueden marcar una diferencia importante.

Eso es lo que asegura Lydia Moreno, una instructora de pilates y especialista en entrenamiento funcional muy conocida en redes sociales, que destaca los beneficios de los conocidos como 'leg circles'.

"Los leg circles mejoran la estabilidad, movilidad y control neuromuscular de la cadera al mismo tiempo", explica. Aunque muchas personas creen que se trata solo de un ejercicio de movilidad, en realidad también implica el trabajo coordinado del abdomen, la pelvis y la musculatura estabilizadora.

El ejercicio consiste en hacer círculos controlados con una pierna mientras el resto del cuerpo permanece estable. Esa aparente simplicidad es precisamente lo que lo convierte en una herramienta tan eficaz.

Imagen de una mujer haciendo pilates / Sport.es

La cadera aprende a moverse sin que la pelvis pierda estabilidad y el abdomen trabaja para mantener el control durante todo el movimiento.

Si hacemos caso a Moreno, uno de los mayores beneficios aparece con la práctica constante: "después de los 45 años, mantener una cadena móvil y estable influye en la calidad de vida y en la autonomía", dos elementos fundamentales cuando vamos cumpliendo años.

La instructora recomienda comenzar con movimientos pequeños y lentos, sobre todo si hay rigidez o poca movilidad. "El error más frecuente es mover la pelvis junto con la pierna. Eso sobrecarga la zona lumbar y hace que el ejercicio no sea tan eficaz".

Los leg circles también ayudan a reducir la tensión acumulada, favorecen el equilibrio y permiten caminar de forma mucho más fluida. Por lo tanto, son unos ejercicios fundamentales para todas esas personas que ya están cerca de los 50 y quieren seguir siendo independientes.