Lydia Bosch (62 años), actriz, revela su rutina para mantenerse en forma: "Hago una hora de cardio, corro por la urbanización"

Lydia Bosch (Barcelona, 1963) es una popular actriz y presentadora de televisión, que saltó a la fama con el concurso 'Un, dos, tres... responda otra vez'. Posteriormente, fue protagonista de múltiples películas y series de televisión.

De hecho, la artista criada en El Prat de Llobregat ha sido reconocida con numerosos premios, como los TP de Oro y Fotogramas de Plata, así como una nominación a los Premios Goya.

En la actualidad, la intérprete catalana sigue muy activa profesionalmente. En 2023, protagonizó 'Mía es la venganza', de Telecinco, y al año siguiente fue presentadora de 'El gran premio de la cocina', en La 1.

Recientemente, Lydia Bosch ha cumplido 62 años. No obstante, la actriz demuestra en redes sociales que la edad es solo un número. Desde 2019, la presentadora sigue un plan de entrenamiento con Miguel Lordán.

Durante una entrevista con Patricia Pérez, en 2022, Bosch confesó que su rutina de entrenamiento se centra en el ejercicio aeróbico. Además, practica disciplinas como la calistenia, el boxeo y el trabajo abdominal.

"En mi vida normal me levanto muy pronto, a las 7 de la mañana si estoy con los niños o a las 9, 9:30 si no lo estoy para poder hacer una hora de cardio, corro por la urbanización, al aire libre", explicó la actriz.

Esta tendencia es cada vez más popular, y en los países anglosajones se llama 'sunning', una combinación de las palabras 'running' y 'sun' (sol en castellano). De esta forma, se aprovechan los beneficios del ejercicio físico y la luz solar.

Después del entreno, Bosch destaca la importancia alimentación. "Hago desayunos variados: los lunes, cinco claras de huevo con cereales y pomelo; los martes, cereales con queso fresco y frutos secos; los miércoles, proteína de chocolate, con cacao puro, nueces, miel y un plátano", detalló en el pódcast.