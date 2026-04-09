Luis Tosar (54 años): "Desayuno huevos fritos con bacon, una tostada de pan bien fresco, un buen café con leche y un zumo de naranja. Me gusta la bicicleta de montaña y caminar"

Luis Tosar es uno de esos nombres que el cine español pronuncia con respeto absoluto. Lleva décadas dejando huella con personajes que se quedan grabados en la memoria colectiva, coronándose como uno de los intérpretes más poderosos de su generación. Este 2026 volvía a situarse en el centro de todas las miradas hace unas semanas como presentador de la icónica gala de los Premios Goya, celebrada en Barcelona, junto a Rigoberta Bandini. No es de extrañar que sus seguidores se interesen por su vida saludable: ¿qué hace el actor en su tiempo libre?

El actor ha sido galardonado en su trayectoria con hasta tres premios Goya: la primera como mejor actor de reparto en 'Los lunes al sol' (2002) y las siguientes como mejor actor protagonista por 'Te doy mis ojos' (2003) y 'Celda 211' (2009). Hoy, instalado en un barrio cosmopolita y bien conectado de Madrid, vive con su chica, Luisa Mayol, con la que lleva compartiendo vida desde hace más de 10 años. Y su alimentación se basa en el disfrute, mientras que su rutina deportiva nada tiene que ver con ir a un gimnasio.

El actor nació y creció en Lugo, pero la proyección internacional de su carrera le empujó a instalar su base en Madrid. Hoy reside en el barrio de Ibiza, una de las zonas más codiciadas del distrito de Retiro, con acceso privilegiado al pulmón verde de la ciudad, el Parque de El Retiro... Mientras tanto, organiza su día a día desde temprano y sin exigencias. Para él, el desayuno, esa primera comida del día es casi un ritual.

El desayuno de Luis Tosar: una rutina sin limitaciones

En una entrevista para La Vanguardia desvelaba que desayuna: "Huevos fritos con bacon, una tostada de pan bien fresco, un buen café con leche y un zumo de naranja. Incluso podría añadirle un poquito de queso o, si estuviera en un hotel, algo de embutido español. Ese es mi desayuno perfecto". Y por si fuera poco, si está en un hotel, se permite añadir queso o embutido español, porque un capricho bien elegido siempre sienta mejor.

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El actor presume, además, de raíces gastronómicas profundas. Nacido en Lugo, está marcado por la cocina gallega. De lo que no quiere saber nada es del gimnasio. En cuanto al ejercicio, Tosar es honesto: no es fan de ir a machacar sus músculos a ningún centro deportivo. Prefiere entrenar en casa tres días a la semana con pesas y aparatos básicos, suficiente para equilibrar su pasión por la comida. Lo que sí le encanta: "la bicicleta de montaña y caminar. Correr no, a menos que venga la policía detrás", confesaba para el medio citado.