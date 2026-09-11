Luis Quevedo, biotecnólogo, avisa sobre la creatina: "Ni es tu problema ni es tu solución"

La creatina se ha convertido en uno de los suplementos de moda durante los últimos años. Por eso, el biotecnólogo Luis Quevedo ha querido explicar qué hay realmente detrás de una sustancia que lleva décadas siendo estudiada.

El biotecnólogo arranca comentando que la creatina es un suplemento que lleva 30 años de ciencia detrás. Pero, tal y como bien apunta, "Parece que Instagram la haya descubierto ahora", lo que explica mucho del hype en torno a ella.

Luis comenta así que las redes sociales tienen el efecto de hacer pensar que cuando se 'descubre' un complemento como la creatina, mágicamente cuenta con beneficios para prácticamente cualquier cosa. Y no es así.

El experto comenta de forma muy sencilla y resumida lo que es en realidad la creatina: se trata de una molécula que ayuda al organismo a disponer de energía rápidamente durante esfuerzos breves e intensos, como los ejercicios explosivos.

Es decir, la creatina está pensada como un suplemento que ayuda a aquellas personas que trabajan su cuerpo regularmente, y que por lo tanto necesitan un plus para poder rendir cuando realizan ejercicios especialmente exigentes.

La creatina también tiene grandes beneficios para potenciar la mente, no solo el gimnasio / ConSalud

Asimismo, para que no haya confusiones, Luis también aclara su función no es hacer crecer el músculo de forma automática, sino ayudar a mejorar el rendimiento en determinados esfuerzos y favorecer la capacidad de entrenamiento.

"Es probablemente el suplemento más y mejor estudiado de la historia", asegura el biotecnólogo, y por eso puede decir también con confianza que cumple a la perfección con las funciones que se le atribuyen.

Porque en efecto, a pesar de que la creatina por sí sola no ayuda a aumentar el músculo, sí que te va a ayudar a que tus entrenamientos sean más efectivos. Por eso mismo, incluso tomando creatina, los resultados dependen enteramente de tus esfuerzos.

La creatina es una aminoácido no esencial que se sintetiza en el hígado / El Independiente

Uno de los comentarios más llamativos que realiza Luis respecto a la creatina es que cada vez existen más investigaciones que estudian, y hallan, posibles beneficios de la creatina sobre determinadas funciones cerebrales y situaciones de alta demanda energética.

Cuando nuestras neuronas 'están cansadas', la creatina ayuda a hacerles recuperar energía. Pero no, la creatina tampoco va a hacer que te vuelvas más listo de la nada. Simplemente hace que seamos menos 'torpes' a nivel metabólico.

Después de todo esto, Luis recuerda que la creatina cuenta con un amplio respaldo científico sobre su seguridad cuando se utiliza adecuadamente, pero tampoco va a arreglarte la vida. Si duermes mal, vives estresado o no entrenas debidamente, este suplemento no puede hacer milagros por ti.

En definitiva, la creatina es una ayuda que puede mejorar los resultados de tus entrenamientos. Pero, siguiendo esa misma lógica, si no entrenas adecuadamente no vas a conseguir grandes resultados simplemente por tomarla. Así que si la quieres incluir en tu dieta, lo primero que debes hacer es tener una rutina adecuada.