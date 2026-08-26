Luis de la Fuente (65 años): "El deporte es una forma de vida, más allá de verme mejor o peor. Me han educado así, hago deporte desde que tengo uso de razón y ahora sé que sin deporte no podría vivir"

A sus 65 años, Luis de la Fuente ha convertido el ejercicio en algo que va mucho más allá de mantenerse en forma. Para el seleccionador español, entrenar no es una obligación que cumplir ni una estrategia para cuidar su imagen: es una costumbre que forma parte de su manera de entender la vida.

Su físico actual llama mucho la atención, como no puede ser de otra forma, sobre todo teniendo en cuenta que ya ha superado los 60. Sin embargo, detrás de esa imagen hay una rutina construida durante décadas. De la Fuente lleva practicando deporte desde pequeño y mantiene esa disciplina incluso en una etapa profesional especialmente exigente.

Una hora para desconectar antes de afrontar el día

Una de sus costumbres es empezar la jornada haciendo ejercicio con pesas. Él mismo se refiere a esta actividad como "levantar hierro" y dedica aproximadamente una hora a entrenar.

Sin embargo, hay un detalle de lo más interesante: no es solo una sesión física. De la Fuente entiende el gimnasio como una pausa mental. Es el momento en el que puede apartarse durante un tiempo de las obligaciones, pensar en sus asuntos o no pensar en nada.

La rutina de esta forma adquiere otra dimensión. No es trabajar solo la musculatura, sino reservar un espacio diario para él mismo en medio de las responsabilidades que implica dirigir a la selección española.

Luis De la Fuente: "Tengo una grandísima relación con todos los clubes" / Sport

Lo raro es que no parece obsesionado con seguir un plan de alimentos muy restrictivo y todo lo reduce a constancia, ejercicio y disciplina mantenidos en el tiempo, durante años.

La clave no es cumplir 65 años, sino mantener los hábitos

De la Fuente ha explicado en varias ocasiones que su relación con el deporte no tuvo su origen en buscar un determinado aspecto físico: "el deporte es una forma de vida, más allá de verme mejor o peor". Una frase que explica por qué sigue entrenando regularmente después de haber tenido toda una vida vinculada al fútbol.

Su caso también pone el foco en una idea muy simple: mantenerse activo con el paso de los años no depende de buscar resultados rápidos o imposibles. La constancia y la costumbre son claves.

Para el seleccionador, esa forma de entender la actividad física está completamente integrada en su día a día y a los 65 años, su mensaje es muy contundente: tras tantos años haciendo deporte, ya no concibe su vida sin él.