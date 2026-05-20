Luis Figo revela cómo se mantiene en forma a los 53 años: "Voy al gimnasio 2 o 3 veces a la semana y corro entre 8 y 10 kilómetros"

Luis Figo se convirtió en uno de los futbolistas más destacados de su generación. Comenzó su carrera profesional en 1989 con el Sporting de Lisboa y, en 1995, con 22 años, fichó por el FC Barcelona, donde ganó dos Ligas y una Copa del Rey, consolidándose como una de las grandes estrellas del fútbol español.

En el año 2000 protagonizó uno de los traspasos más comentados de la historia al unirse al Real Madrid, donde conquistó la Liga, la Supercopa de España y la Champions League. Más tarde continuó su carrera en el Inter de Milán, y en 2009, a los 37 años, se retiró del fútbol profesional.

A sus 53 años, Figo continúa sorprendiendo por el espectacular estado físico que mantiene pese a llevar más de una década retirado del fútbol profesional. El exjugador portugués ha convertido el ejercicio y la constancia en dos pilares fundamentales de su día a día.

El exfutbolista apuesta por una rutina sencilla pero constante. En una entrevista concedida a 'Men’s Health', explicó que suele entrenar, especialmente "cuando me paso un poco con la comida y la bebida". Además, detalló parte de su preparación física: "Me es suficiente con salir a correr entre ocho y diez kilómetros alrededor de dos o tres veces a la semana en el gimnasio y luego alterno un día de brazos, otro de tronco inferior, otro de piernas, abdominales…".

La alimentación también juega un papel importante en su estilo de vida. Aunque reconoce que le gusta disfrutar de la gastronomía y darse algún capricho, intenta mantener una dieta equilibrada basada en verduras, frutas, legumbres, pescado y carne preparada al horno. "Como siempre lo que me gusta dentro de esos parámetros", aseguró el portugués. Además, confesó que evita especialmente "las frituras" e intenta "comer lo más sano posible".

Con la retirada, Figo también se ha permitido disfrutar de algunos placeres que durante su carrera deportiva mantenía más controlados: "Bebo vino a diario. El champán y el vino son los caprichos que ahora tengo más libertad para tomar. Me gusta comer bien y beber bien. Me gusta la trufa, el caviar, el queso y el champán".

Más allá del gimnasio, el exjugador ha encontrado nuevas formas de mantenerse activo a través de distintos deportes. Entre sus aficiones destacan el ciclismo, las caminatas largas, la equitación o el surf, aunque el golf se ha convertido en una de sus grandes pasiones. "Me encanta porque es un deporte muy competitivo y yo he sido competitivo toda mi vida. Me sacó de mi zona de confort porque empecé a jugar cuando me retiré".

Noticias relacionadas

Figo siempre ha defendido que no existen fórmulas milagrosas para mantenerse bien con el paso de los años: "No hay secretos en la vida. La constancia, el ejercicio y comer bien. Ah, y no tener mucho estrés. La calidad de vida es importante", resumió el portugués.