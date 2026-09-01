Luis Figo (53 años): "Me gusta entrenar, aunque mi carrera haya terminado. Todo resulta más fácil si te gusta practicar"

Luis Figo (Almada, Setúbal, 1972) está considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia de Portugal. El extremo se formó en las categorías inferiores del Sporting de Portugal y debutó con el primer equipo en 1990. Después de cinco años en el club lisboeta y una Copa de Portugal, fichó por el F.C. Barcelona.

Con el equipo blaugrana ganó dos Ligas, dos Copas del Rey, una Supercopa de España, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa. De hecho, llegó a ser el segundo capitán por detrás de Pep Guardiola. Aunque era titular indiscutible, decidió marcharse al eterno rival.

El exfutbolista Luis Figo. / Mariscal / EFE

Después de ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez pagó la cláusula de rescisión del jugador luso. En aquel momento, Figo se convirtió en el traspaso más caro de la historia. Con la llegada de los "galácticos", su palmarés fue de dos Ligas, dos Supercopas de España, una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental.

A nivel individual, Luis Figo ganó un Balón de Oro y un premio FIFA World Player. El último club del centrocampista fue el Inter de Milán, con el que consiguió cuatro Serie A, una Copa Italia y tres Supercopa de Italia. Con la selección de Portugal, el capitán fue tercero en la Eurocopa 2000, subcampeón de la Eurocopa 2004 y cuarto en la Copa del Mundo 2006.

Luis Figo durante el evento de LaLiga y Duracell / Dani BARBEITO / SPORT

En la actualidad, el exjugador de 53 años se mantiene en forma y vinculado al mundo del deporte. "Simplemente me gusta entrenar, aunque mi carrera haya terminado. Todo resulta más fácil si te gusta practicar", declaró hace un tiempo en 'Life Beyond Sport'.

Por otra parte, también se sinceró sobre su polémico traspaso al Real Madrid: "Pensé que el Barcelona no me estaba tratando bien al no pagarme de acuerdo con mi importancia en el club. Surgió la oportunidad de unirme al Real Madrid, pero los directivos del Barcelona asumieron que les estaba mintiendo. Creo que luego usaron el hecho de que me iba para demostrar que tenían problemas financieros".

"Al final, cuando ya tenía un acuerdo con el Real Madrid, es cierto que accedieron a darme lo que pedía y hubo una oportunidad para que me quedara. Pero era demasiado tarde y terminé yendo para evitarle problemas a mi gente, que tenía un compromiso con ellos", añadió en la publicación.

Actualmente, Figo es consejero y embajador de la UEFA desde 2017. El atleta ha sido anfitrión de eventos deportivos de élite, como la final de la Liga de Campeones de 2014 en Lisboa y la candidatura ibérica para el Mundial 2018.