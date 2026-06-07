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ENTRENAMIENTO

Luis Vidal, culturista y experto en entrenamiento: "La creatina genera una mejora neuronal y mejora el estado cognitivo"

El culturista campeón del mundo y de Europa explica cómo le ha beneficiado la masa muscular y la creatina en su recuperación

Luis Vidal, Míster Universo NAC 2013

Luis Vidal, Míster Universo NAC 2013 / Diario de Mallorca

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Luis Antonio Vidal Butler (Madrid, 1968) es un conocido culturista y Míster Universo. El campeón del mundo y europeo es un referente internacional de esta disciplina, con más de 28.000 seguidores en Instagram.

Hace unos meses, el culturista sufrió un accidente cardiovascular inesperado mientras estaba en su domicilio. Según la Cadena COPE, Vidal estuvo "en parada cardiorrespiratoria 90 minutos".

Durante muchos días, el entrenador estuvo hospitalizado en estado crítico. No obstante, el comunicador reconoce que su preparación física y la creatina fueron aspectos clave para su recuperación.

La creatina es una aminoácido no esencial que se sintetiza en el hígado

La creatina es una aminoácido no esencial que se sintetiza en el hígado / El Independiente

Así lo explica en una entrevista para Eclécticos 2.0 (@eclecticospodcast): "La masa muscular en un accidente de tráfico o en un infarto como el que tuve, que en el 99% o 99,9% de la gente no hubiera sobrevivido, y si hubiera sobrevivido hubiera quedado con unos daños colaterales brutales".

De hecho, el culturista reconoce que uno de los jefes de enfermería comentó que la creatina le había beneficiado: "Me preguntó si tomaba creatina y yo le dije que estaba tomando cantidades muy bestias de creatina, hasta 15 y 20 gramos, y me dijo: 'Esto te ha ayudado'".

Ahora, la creatina se ha convertido en un complemento que va mucho más allá del entrenamiento. "Últimamente, la estoy utilizando no solamente para el rendimiento, retrasa el ácido láctico, genera fosfocreatina, mejora el ATP, mejora la recuperación muscular, es anabólica, incrementa la testosterona".

Según Vidal, el monohidrato de creatina fue clave: "Es neuroprotector, genera una mejora neuronal, mejora el estado cognitivo, la memoria y a la vez actúa como una barrera frente a las agresiones, el sueño, el estrés".

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"Tiene una parte importante el monohidrato de creatina en que no tenga secuelas. Prácticamente no me han quedado secuelas neuronales, estoy leyendo desde el primer día, trato de escribir, me he obsesionado con el estudio y con la lectura", afirma en la entrevista.

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