Luis Enrique (56 años): "Me levanto a las seis de la mañana, hago deporte y no desayuno"

Pocos entrenadores transmiten tanta disciplina como Luis Enrique. El técnico del París Saint-Germain (PSG) ha ido construyendo una rutina diaria que combina deporte, ayuno y hábitos muy concretos, una forma de vida que le permite sostener el ritmo de una de las profesiones más desgastantes del deporte de élite y que ahora comparte con todos nosotros.

El asturiano comienza el día levantándose muy pronto, entre las seis y las seis y media de la mañana, y lo primero que hace es moverse: entre una hora y una hora y media de ejercicio. "Si no lo hago, siento que me falta algo", reconoce el entrenador.

Lo que más llama la atención es que Luis Enrique entrena en ayunas. Y es que el técnico practica el ayuno intermitente de 16 horas, una técnica cada vez más extendida con beneficios y con algunos inconvenientes.

Esto quiere decir que se salta el desayuno y arranca el día con el estómago vacío. Asegura, en este sentido, que esta costumbre le hace sentirse más ligero y le da un extra de energía desde primera hora de la mañana.

Luis Enrique, en Budapest, celebrando la segunda Champions del PSG / EFE

La cena es otro de los puntos que más curiosidad ha despertado entre sus seguidores. Luis Enrique repite con bastante frecuencia un mismo plato: seis huevos, patatas y ensalada. Sale en defensa de estos alimentos y resta importancia a los viejos miedos sobre el colesterol, que considera ya superados por la evidencia actual.

Eso sí, no todo es entrenamiento. También intenta reservar un espacio del día para desconectar a través del grounding, esa práctica consistente en caminar descalzo sobre tierra, hierba o arena para reducir la tensión del día y reconectar con el entorno y consigo mismo.

Si hay una idea que resume muy bien su filosofía, esa es la constancia: "la rutina no es negociable. El talento te da para un rato, pero la disciplina te da para toda la vida", suele repetir.

Con 56 años, mantiene una forma física envidiable, fruto de la suma de pequeños hábitos que ha ido manteniendo a lo largo del tiempo: deporte diario, alimentación cuidada y una organización casi milimétrica. ¿Y si copiamos algunos de sus consejos?