Luis Altuna, entrenador: "Caminar cuesta arriba quema más grasa en menos tiempo"

¿Sabías que no es imprescindible que te tires horas corriendo ni machacándote en el gimnasio para perder grasa? Según explica Luis Altuna, existe una alternativa mucho más eficaz y accesible para todo el mundo: caminar cuesta arriba.

¿Y por qué caminar cuesta arriba puede ser igual de efectivo o más que correr o ir al gimnasio? Tal y como explica el especialista, "quema más grasa en menos tiempo y sin necesidad de castigar las articulaciones", algo que sí ocurre en otras actividades de impacto.

A diferencia del cardio tradicional en llano, las subidas y pendientes generan una intensidad mayor sin necesidad de aumentar la velocidad y puede funcionar como una forma de entrenamiento interválico de alta intensidad, incluso caminando.

"El cuerpo entra en una situación todavía más exigente y eso favorece la pérdida de grasa", la asignatura pendiente de muchos de nosotros tanto en el gym como en las actividades físicas al aire libre.

Y ojo, porque además de ser más eficaz, también es más seguro. Altuna desmonta así la idea de que más intensidad implica mayor riesgo. En este caso ocurre lo contrario: la inclinación reduce el impacto sobre las articulaciones y disminuye la carga en zonas sensibles como el tendón de Aquiles o los isquitibiales.

La técnica de caminar con las manos en los muslos en las subidas / IGOR QUIJANO

Si quieres empezar a caminar en cuesta, la clave está en la progresión. Lo recomendable es comenzar caminando a un ritmo cómodo en cuestas o escaleras y, poco a poco, introducir tramos más intensos o incluso pequeños sprints. "Sentido común: empieza de forma conservadora y observa cómo responde tu cuerpo", es lo que dice Luis.

En cuanto a la frecuencia, bastan sesiones de entre 15 y 25 minutos, una o dos veces por semana al inicio, para empezar a notar resultados. A medida que mejora la condición física, se puede aumentar hasta tres sesiones semanales.

Además de favorecer la pérdida de grasa, este tipo de entrenamiento mejora la resistencia cardiovascular, fortalece la musculatura y ayuda a corregir la técnica de carrera.