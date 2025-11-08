Lucy Charles-Barclay corona Marbella en una memorable exhibición de resiliencia

Lucy Charles-Barclay se coronó campeona del Mundial de Ironman 70.3 en Marbella en una auténtica exhibición de superación y resiliencia. Apenas cuatro semanas después de abandonar el Mundial de Kona, la triatleta británica ha roto todos los esquemas con una victoria para la historia en una ciudad que vibró como nunca con la competición en la Costa del Sol.

Quienes quisieron presenciar de primera mano el inicio de esta heroica prueba tuvieron que madrugar más de lo que seguramente quisieran. Es un minúsculo precio a pagar para quienes siguen esta competición, que a su vez recompensa con experiencias únicas para sus adeptos. En esta ocasión era Marbella quien iba a vivir de primera mano un mundo, el del Ironman, que para muchos puede sonar cosa de locos. Y seguramente no les falta razón. ¿Quién en su sano juicio haría 1,9 kilómetros a nado, otros 90 en bicicleta y, para terminar de adornarlo, otros 21.1 kilómetros corriendo?

Así ha sido la salida de la carrera femenina del Mundial de Ironman 70.3 / Alguer Tulleuda Bonifacio

Y esa es una de las gracias de una competición que tiene a sus participantes como auténticos héroes. Eran 2.600 mujeres las que iniciaron la prueba este sábado, aunque eran muchas más las que se dejaban la voz para intentar alentar a sus heroínas. Y no es un decir; desde Armenia, Bolivia, Kenia o Islandia a Madagascar, Omán, Vietnam... Marbella se convirtió en el centro neurálgico del deporte mundial con una amalgama de nacionalidades digna de los eventos más importantes del mundo. Y el Ironman ya es uno de ellos.

Pasión por el Ironman

Si desde fuera se vive con pasión, desde dentro se sigue con una calma tensa. Calentamientos, miradas, pequeños gestos... todo eso mientras el sol todavía seguía sin salir en la Costa del Sol. La llegada de una marea de curiosos presagia la proximidad del pistoletazo de salida, que llega finalmente a eso de las 7.50 de la mañana. Hay unos segundos de tensión y de repente, ¡pam! Las atletas salen como un tiro hacia el agua para iniciar la primera parte del recorrido: la natación.

Como por arte de magia, la entrada de las favoritas al agua coincide con la salida del sol, que forma una estampa de postal en Marbella. Poco a poco, el resto de participantes van entrando para iniciar su carrera particular; los gritos de ánimo se suceden uno tras otro mientras muchos ya empiezan a poner sus ojos en la transición a la bici, que se produce unos metros más alejada de la zona de salida.

Las atletas calentando antes de la salida a nado / Alguer Tulleuda Bonifacio

Knibb, Lucy Charles-Barclay, Findlay, Matthews... todas cumplen con el guion esperado y llegan sin más complicaciones al segundo segmento, que arrancan entre vítores del público presente. De Puerto Banús hasta Cártama, pasando por Ojen, Monda o Coín, un recorrido tan arduo como precioso que recuerda al mundo la espectacularidad de la Costa del Sol.

Knibb no pudo con Lucy Charles-Barclay

La carrera tuvo de todo. Charles Barclay lideró la natación con Knibb como principal rival. La británica salió primera del agua con un tiempo de 25:05, aunque tenía a Knibb a 47 segundos siguiéndole la pista. Se invirtieron las tornas en la bici; los 1.785 metros de ascenso y descenso fueron ideales para la estadounidense, que se puso en cabeza sorteando un paisaje ideal en la Costa del Sol.

Las medallas del Mundial de Ironman 70.3 en Marbella / Alguer Tulleuda Bonifacio

Sin embargo, la última transición no fue óptima para Knibb, que tenía a Lucy a solo siete segundos cuando empezó la carrera. La británica adelantó sin muchos problemas a su rival en el kilómetro 7 y aseguró su ventaja hasta el final, coronándose como campeona con un tiempo de 4:14:54. Se quedó a más de tres minutos Knibb (4:17:55), mientras que la estrella alemana Tanja Neubert cerró el podio con otra remontada. La mala noticia fue la lesión de Kat Mattews, que se lesionó en la pantorrilla al comienzo de la carrera a pie cuando recortaba distancias con las dos primeras. Un final espectacular para una carrera para la historia del atletismo en España y en Marbella.