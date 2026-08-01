Lucía, entrenadora: "Vale la pena gastarse el dinero en un buen colchón, porque si descansamos mal todo nuestro día empeora"

Saber cuidarse no solo implica mantener una rutina activa y seguir una dieta equilibrada. En nuestro día a día también hacen falta una serie de elementos esenciales que contribuyan a nuestro bienestar. Lucía Aguado, entrenadora personal, ha explicado cuáles son para ella algunas de las inversiones que más pueden mejorar nuestra rutina.

Los indispensables de Lucía para tener un día a día más saludable

En primer lugar, un indispensable para Lucía es comprarse un buen colchón, y la razón no puede ser más clara y directa: "Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, si descansamos mal, todo nuestro día empeora." Y es que descansar bien es una parte esencial de nuestra salud.

En segundo lugar, Lucía menciona también la necesidad tener calzado ancho y cómodo para un uso diario. Y lo compara así: para entrenamientos está bien tener un calzado especializado aunque sea caro, pero para el resto del día, es mejor tener un calzado que ayude a completar la rutina de la forma más cómoda posible.

"Lo barato siempre sale caro", destaca Lucía, y es que con eso justifica su siguiente punto: comprar ropa de entrenamiento que dure años. Considera que es mejor tener poca ropa, pero de la que uno pueda fiarse, que muchas prendas que no aguanten bien las sesiones intensas o los lavados.

Pero no todo es deporte para Lucía; considera que invertir en libros y formación es una gran apuesta por la siguiente razón: es una fuente de conocimiento de gente que ha cometido errores o ha aprendido cosas mediante la experiencia, que tú por otro lado puedes aprender simplemente gracias a la lectura.

La mejor alternativa del colchón hinchable es este modelo superventas y viscoelástico que no supera los 90 € / Freepik

También considera importante contar con recipientes de cristal de buena calidad, ya que no retienen olores o sabores con tanta facilidad y resultan prácticos para conservar la comida. Con unos recipientes de calidad, esas preocupaciones se evaporan.

Una recomendación a nivel de salud muy importante es la relativa al protector solar facial. Lucía recomienda hacerse con una crema que no sea pegajosa y que sea cómoda de aplicar, lo que puede ayudar a prevenir muchos problemas de piel a largo plazo.

Estos 7 protectores solares se funden tan bien con la piel que ya no te dará pereza aplicarlos / sport

La entrenadora también contempla un complemento muy importante al punto del colchón: tapones y antifaz. De primeras dice que puede parecer una tontería, pero una vez lo pruebas te das cuenta de cómo este aislamiento sensorial cambia por completo tu descanso.

En última instancia, comparte otra recomendación económica: descargarse una aplicación de entrenamiento. Y es que dado que los entrenadores personales suelen suponer un gasto que pocas personas pueden afrontar, estas aplicaciones especializadas permiten guiar tus entrenamientos por un precio mucho más asequible.

En definitiva, Lucía comparte una serie de consejos de salud, bienestar y de rutina para hacer que el día a día sea mucho más saludable. Al final, es la suma de todas las pequeñas cosas lo que puede cambiar por completo tu vida.