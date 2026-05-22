EJERCICIO
Lucía Aguado, experta en Ciencias del Deporte: "Hacer planchas eternas no te convierte en más fuerte; es como querer ganar piernas solo dando paseos"
La especialista explica por qué mantener una plancha durante muchos minutos puede ser útil para la salud, pero insuficiente si el objetivo es desarrollar fuerza y músculo
Lucía Aguado cuestiona una de las ideas más repetidas en el entrenamiento del core: la de pensar que hacer cientos de abdominales es la mejor vía para fortalecer esta zona.
En uno de sus vídeos, la especialista plantea una reflexión directa sobre por qué seguimos asociando el abdomen con ejercicios repetitivos casi de resistencia, cuando la biomecánica y la función real de estos músculos apuntan hacia otro enfoque mucho más eficaz y seguro.
Hacer planchas eternas no te convertirá en el más fuerte
Según explica, abusar de este tipo de rutinas no solo puede ser poco útil, sino también terminar pasando factura a la espalda. Durante años, mucha gente ha asociado el entrenamiento abdominal con acumular repeticiones sin parar, convencida de que el esfuerzo por sí solo acabaría marcando la diferencia.
La licenciada en Ciencias del Deporte reconoce que ella también cayó en ese error cuando empezó a entrenar, persiguiendo unos abdominales definidos a base de rutinas interminables y molestias que, lejos de acercarla a su objetivo, terminaron pasándole factura.
Por eso insiste en una idea clave: antes de fortalecer el abdomen, hay que entender cómo funciona y qué papel cumple en el cuerpo. Solo así, explica, ejercicios como el crunch —adaptado y bien ejecutado— pueden convertirse en una herramienta realmente útil dentro de un trabajo abdominal completo.
Lucía Aguado insiste en una idea que suele pasarse por alto cuando se busca un abdomen más definido: antes de lanzarse a hacer ejercicios sin orden ni criterio, conviene entender qué estamos entrenando realmente.
El abdomen no es un único músculo, sino un conjunto formado por el recto abdominal —el más visible y conocido por los "cuadraditos"—, los oblicuos internos y externos y el transverso, una capa más profunda cuya activación tiene un papel importante en la estabilidad y en el trabajo de la cintura.
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