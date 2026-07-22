Lucía Aguado, entrenadora: "La diferencia entre “hoy he currado un montón” y “hoy he progresado de verdad” está en el orden"

Lucía Aguado, experta en fitness, ha defendido en sus redes sociales que no basta con entrenar mucho para avanzar, sino que el verdadero progreso depende de organizar bien la sesión desde el principio. Su idea es clara: si realizas los ejercicios en el orden adecuado, llegarás fresco a lo que de verdad importa y aprovecharás mejor cada bloque de trabajo.

Empezar por lo explosivo

La entrenadora explica que los ejercicios reactivos y rápidos deben ir siempre al inicio del entrenamiento, cuando el sistema nervioso y la técnica están más frescos. Ahí entran la pliometría, los saltos para tren inferior y los lanzamientos para tren superior, movimientos que requieren máxima velocidad y coordinación.

Si los dejas para el final, llegarás con demasiado cansancio para ejecutarlos con calidad y perderás parte del estímulo que buscas. Después sitúa la potencia con carga, es decir, patrones de sentadilla y ejercicios de cadera que también se realicen con alta exigencia.

Aquí la clave no es solo levantar peso, sino hacerlo a la máxima velocidad posible sin quemarte antes de tiempo. Esta fase prepara el terreno para el trabajo más clásico de fuerza y ayuda a que el entreno tenga una intención clara desde el principio.

Fuerza e hipertrofia

El siguiente bloque es el de fuerza e hipertrofia, donde recomienda meter uno o dos ejercicios multiarticulares principales y luego accesorios para completar el rango de movimiento y cubrir huecos. Este orden tiene sentido porque los movimientos compuestos, como sentadillas, press o dominadas, exigen más energía y mejor técnica.

Si se hacen antes, el rendimiento suele ser mejor y el estímulo sobre la masa muscular también. Lucía también da importancia a los ejercicios de transporte de cargas o antirotación. No son un simple añadido, sino una forma de construir un abdomen y una zona lumbar más fuertes, algo especialmente útil si arrastras molestias de espalda.

Mujer ejercitando con mancuernas / Libre

Cardio para el final

En su propuesta, el cardio debe separarse de la sesión de pesas si es posible. Si no puedes hacerlo en otro momento del día, lo mejor es dejarlo siempre para el final. La lógica es sencilla: el cardio puede restarte energía si lo haces antes de la fuerza, y eso afecta tanto a la potencia como a la calidad técnica de los ejercicios principales.

La movilidad queda recluida como último bloque, aunque Lucía matiza que si la técnica es buena quizá no necesites trabajo extra. Si decides incluirlo, ese es el mejor momento para hacerlo, una vez completado lo importante. La idea no es llenar la rutina de ejercicios por obligación, sino poner cada cosa en su sitio para que el tiempo invertido se traduzca en resultados reales.

Para la experta progresar no consiste en hacer más por hacer más, sino en ordenar el entrenamiento con cabeza. Empezar por lo más rápido y técnico, seguir con potencia y fuerza, y dejar el cardio y la movilidad para el final convierte una sesión cualquiera en un entrenamiento con intención.