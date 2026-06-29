Lucas, entrenador personal: "A partir de los 50 años, caminar con el pecho erguido y los brazos activos mejora la postura y eleva las pulsaciones"

Caminar es uno de los ejercicios estrella a partir de los 50 años, pero no todo vale igual. La forma en que se camina puede ser la diferencia entre un simple paseo y un entrenamiento de verdad. Eso es justo lo que defiende Lucas, entrenador personal especializado en mayores de 50 y conocido por su contenido en redes, quien insiste en que con unos pequeños ajustes de técnica se puede sacar mucho más partido a cada caminata.

"Caminar con el pecho erguido y los brazos activos mejora la postura y eleva las pulsaciones", explica. Según cuenta, llevar la espalda recta y dejar de mirar constantemente al suelo ayuda a quitar tensión del cuello y la zona lumbar, además de mejorar la alineación general del cuerpo.

El movimiento de los brazos es otra pieza clave que muchos pasan por alto. Lucas recomienda bracear de forma activa y coordinada con cada paso, porque ese gesto no solo ayuda a mantener el equilibrio, sino que pone a trabajar hombros y espalda, lo que se traduce en más gasto energético durante el paseo.

Caminar a diario es muy beneficioso / Archivo

Hay que vigilar también la zancada. Con los años es habitual que el paso se vaya acortando sin darnos cuenta, así que el entrenador aconseja levantar un poco más las rodillas, siempre dentro de lo que cada persona pueda.

Es un gesto sencillo, pero que pone a trabajar glúteos, cuádriceps y la musculatura de la cadera, fundamentales para no perder fuerza ni estabilidad.

El ritmo importa tanto como la técnica. Lucas recomienda evitar esos paseos a base de arrancadas fuertes seguidas de paradas largas, y apostar mejor por una velocidad constante que vaya subiendo las pulsaciones poco a poco, sin forzar de más al cuerpo.

El experto también destaca que caminar ayuda a trabajar la coordinación y el equilibrio, sobre todo si se combina con movimientos amplios y controlados de brazos y piernas. Y si aparecen molestias en las articulaciones, su consejo es adaptar la intensidad y bajar el impacto, pero sin dejar de caminar.

Al final, para Lucas todo se reduce a la constancia. Caminar con conciencia, cuidando la postura y la técnica, puede ser uno de los hábitos más sencillos y eficaces para ganar salud y movilidad después de los 50.