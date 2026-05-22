OUTDOOR
Lucas, entrenador personal: "Caminar con los brazos activos y la espalda recta cambia por completo tu cuerpo después de los 50"
Estos consejos te ayudarán a tener una mejor calidad de vida si tienes más de 50 años
Seguro que muchos médicos os han recomendado alguna vez en vuestra vida que caminar es uno de los ejercicios más recomendados para mantenerse activo a cualquier edad. Sin embargo, los expertos advierten de que hacerlo de cualquier manera puede reducir gran parte de sus beneficios.
Lucas, entrenador personal especializado en actividad física para mayores de 50 años, asegura que pequeños cambios en la postura y el movimiento pueden convertir una simple caminata en un entrenamiento mucho más completo.
El especialista insiste en que la mayoría de personas caminan de forma automática, sin prestar atención a la técnica: "caminar encorvados o mirando al suelo no solo resta eficacia al ejercicio, también puede generar tensión en la espalda o cuello", explica.
Por eso, uno de los primeros consejos que da es mantener el pecho erguido y la espalda recta durante todo el recorrido.
Otro detalle esencial es el movimiento de los brazos. Según Lucas, muchas personas los dejan prácticamente inmóviles al caminar, cuando en realidad deben participar de forma activa: "un braceo coordinado ayuda a mejorar la postura, activar hombros y espalda y elevar las pulsaciones".
En cuanto a las piernas, tampoco se nos pueden olvidar. Conforme vamos creciendo, la zancada se suele acortar de forma inconsciente, algo que afecta a la movilidad y al equilibrio. Para evitarlo, aconseja elevar ligeramente las rodillas y caminar con más intención, sin forzar el cuerpo.
Y más allá de la técnica que desarrolles, el ritmo juega un papel clave. Lucas defiende que caminar muy lento o detenerse constantemente termina reduciendo los beneficios cardiovasculares: "hay que mantener un ritmo constante y cómodo".
El experto recuerda que caminar puede ser un ejercicio muy completo, eso sí, siempre que se haga correctamente, ya que implica piernas, glúteos, espalda y brazos.
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