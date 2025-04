Luca Del Pero y Patricia Pineda se llevan la victoria en la Calamorro Skyrace

La Calamorro Skyrace 2025 se ha celebrado este fin de semana con las extraordinarias actuaciones del italiano Luca Del Pero y la española Patricia Pineda, que se han asegurado las victorias en las categorías masculina y femenina, respectivamente, estableciendo Del Pero además el nuevo récord del recorrido.

La Calamorro Skyrace, una prueba clave de las Merrell Skyrunner® World Series, es famosa por su exigente recorrido que pone a prueba los límites de los atletas de élite. La carrera de este año atrajo a los mejores talentos de todo el mundo, todos compitiendo por la supremacía en los escarpados senderos del paisaje montañoso de Benalmádena. Con una bonificación de 500 euros para los más rápidos en batir los récords, la presión estaba servida desde el principio.

LOS GANADORES

En la carrera masculina, el italiano Luca Del Pero (equipo Scarpa) dio una clase magistral de cómo mantener la calma bajo presión, recorriendo los 27,5 kilómetros de recorrido con 2.270 metros de desnivel en una impresionante demostración de fuerza y precisión. Su victoria fue aún más dramática por la intensa rivalidad con el skyrunner suizo Roberto Delorenzi (equipo Brooks). Los dos atletas se presionaron mutuamente durante toda la carrera, intercambiándose el liderato en los empinados ascensos y los técnicos descensos, antes de que Del Pero se adelantara en el tramo final para asegurarse la victoria, rebajando en un minuto el récord establecido anteriormente por Delorenzi, con un nuevo mejor tiempo de 2:24:19. Delorenzi terminó en segundo lugar, a casi dos minutos, seguido del español Nico Molina (equipo La Sportiva) en tercer lugar.

El nuevo campeón, Del Pero, aseguraba: "Creo que ha sido una de las mejores carreras de mi carrera. Ha sido una batalla muy dura con Roberto y Nico durante toda el recorrido. Cogí a Roberto en la última bajada y luego en la última pequeña subida tuve que apretar, no sólo para escaparme de él sino también para conseguir el tiempo récord, que para mí es un tiempo increíble. La carrera ha sido increíble y no puedo expresar con palabras lo feliz que me siento ahora mismo».

En categoría femenina, la española Patricia Pineda (equipo La Sportiva) se llevó la victoria. La favorita de la carrera, la rumana Denisa Dragomir (equipo Merrell / Red Bull), apretó al máximo en la primera subida y consiguió mantener su ventaja hasta los últimos kilómetros, cuando Pineda bajó inesperadamente una marcha y dejó a Dragomir en la cuneta. Pineda cruzó la línea de meta en primer lugar tras 3:01:51, a sólo dos minutos del récord. Dragomir le siguió a menos de un minuto y la leyenda del skyrunning, la italiana Elisa Desco (equipo Scarpa), que regresaba a las Series Mundiales tras un paréntesis de tres años, cerró el podio femenino con un tiempo de 3:05:13.

Patricia Pineda, tras ganar en categoría femenina / ©Antton Guaresti ©Merrell Skyrunner World Series

Pineda comentaba: "Todavía no me lo creo. Después de mucho tiempo sin competir al más alto nivel y estar hoy aquí con todas las atletas de élite en la línea de salida, mi objetivo era estar en las primeras posiciones, pero no esperaba ganar la carrera. Ahora parece que he vuelto y estoy muy emocionada por estar aquí de nuevo. He estado entrenando muy duro para estar aquí con la ilusión y el objetivo de volver a competir al más alto nivel".

Los españoles Carrodilla Cabestre (Open Team) y Miguel Benítez (equipo Asics) también se llevaron a casa los títulos en la carrera sub23, con ambas jóvenes estrellas situadas en el 5º puesto de la general.

Los organizadores de la carrera expresaron su satisfacción por el éxito del evento, destacando el alto nivel de la competición y las actuaciones ejemplares de los atletas. La Calamorro Skyrace sigue consolidando su reputación como prueba de primer orden en el calendario del skyrunning, ofreciendo tanto a los participantes como a los espectadores una experiencia emocionante.

Los resultados completos pueden consultarse aquí: https://www.kronoak.com/live/2025/calamorroskyrace/

Las Merrell Skyrunner® World Series continúan el próximo fin de semana con el Andes Mountain Marathon en Chile el 12 de abril.