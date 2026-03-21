Louisa Nicola, neurocientífica, sobre las sentadillas: "Puedes superar los beneficios de una caminata rápida"

La rutina diaria de millones de personas es cada vez más sedentaria. El ritmo de vida actual, el trabajo de oficina que requiere estar sentados durante varias horas, o el uso intensivo de la tecnología, son algunas de las causas que principales.

Según la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), el sedentarismo afecta al 80% de la población española. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó en 2020 que 11 millones de españoles declaran no practicar ningún tipo de ejercicio físico.

En este contexto, Louisa Nicola, neurofisióloga y neurocirujana, ha concedido una entrevista al pódcast 'The Diary of a CEO' para reflexionar sobre la normalización del sedentarismo en la sociedad moderna.

"Esta es la vida que llevamos. Cada vez somos más sedentarios en nuestro día a día. Pasamos más tiempos sentados y salimos menos. Los niños pequeños juegan a videojuegos y se pasan el día mirando el móvil", apunta la experta.

Al contrario, la neurocientífica argumenta que tener una vida activa es una de las mayores formas de prevenir enfermedades. En este caso, Nicola destaca el efecto que tiene sobre su especialidad, el Alzheimer.

Una runner haciendo sentadillas durante su entrenamiento / Andriy Tymoshchuk / Freepik.

"Si analizamos y echamos un vistazo a todas las personas que actualmente padecen la enfermedad de Alzheimer, el 95% de los casos se podrían haber evitado, ya que no se trata de una enfermedad genética, sino de una enfermedad relacionada con el estilo de vida", resalta la especialista.

Durante la conversación, Nicola señala la importancia de la reserva cognitiva, es decir, "la capacidad de tu cerebro de lidiar y superar el estrés". Un término que define la habilidad de las personas para utilizar el oxígeno cuando se encuentran en un estado de alta intensidad.

Por este motivo, la neurocientífica recomienda hacer de manera regular un ejercicio tan sencillo como las sentadillas: "Puedes cambiar el rumbo de tu vida haciendo 10 sentadillas con salto cada hora durante aproximadamente 8", explica la experta.

De hecho, Nicola resalta que "un estudio demostró que hacer esto puede compensar un estilo de vida sedentario. Si haces 10 cada hora, puedes superar los beneficios de una caminata rápida de 30 minutos".