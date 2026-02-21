¡Locura por la Zegama Aizkorri 2026! Sorteados los 250 dorsales para más de 11.500 inscritos en el 25 aniversario

La cuenta atrás para la Zegama-Aizkorri 2026 ya está en marcha. La organización ha celebrado este 21 de febrero el tradicional sorteo de dorsales, uno de los momentos más esperados del calendario internacional, y la mítica maratón de montaña ya conoce a los 225 corredores y corredoras que estarán en la línea de salida el próximo 17 de mayo, en una edición que será muy especial al conmemorar su 25 aniversario.

La demanda, una vez más, ha sido descomunal. 11.529 preinscripciones para apenas 225 plazas sorteadas reflejan la dimensión de una prueba que trasciende lo deportivo y se ha convertido en fenómeno social. Las cifras hablan por sí solas: entrar en Zegama es casi tan difícil como subir al podio en el Aizkorri. La carrera mantiene así su esencia, con un cupo reducido que garantiza identidad, cercanía y un ambiente inigualable en los senderos del Goierri.

Entre los nombres propios confirmados destacan los vigentes campeones Sara Alonso y Elhousine Elazzaoui, que regresarán a la que ya es su casa competitiva. Junto a ellos, repetirán protagonistas de primer nivel como Malen Osa, Judith Wyder o Daniel Pattis, todos presentes en el podio de 2025. El cartel anticipa una edición de altísimo nivel deportivo en ambas categorías.

La de 2026 será además el séptimo año de Zegama-Aizkorri dentro de las Golden Trail World Series (2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026), consolidando su papel como una de las sedes fijas del circuito mundial. Solo la histórica Sierre-Zinal acumula una presencia mayor en el calendario. Formar parte de las Golden garantiza la llegada de las grandes figuras internacionales y sitúa a la localidad guipuzcoana en el epicentro mediático del trail global.

Pero si algo distingue a Zegama es su carácter único. No es solo una maratón de montaña; es una experiencia que combina dureza técnica, desnivel exigente, meteorología imprevisible y una afición volcánica. El paso por Sancti Spiritu, convertido en anfiteatro natural, o la icónica cima del Aizkorri, seguirán siendo imágenes icónicas de un deporte que encuentra en el País Vasco uno de sus templos sagrados.

En su 25 aniversario, Zegama volverá a demostrar por qué es mucho más que una carrera: es tradición, épica y pasión popular convertidas en leyenda.