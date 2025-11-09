Locura en Marbella con el Mundial de Ironman: "Nunca había estado en un sitio así antes"

Marbella se convirtió en el centro neurálgico del deporte mundial este fin de semana. Del 8 al 9 de noviembre, la ciudad andaluza acogió el Mundial 70.3 de Ironman que congregó a más de 30.000 personas totalmente entregadas a un mundo en crecimiento.

Se congregaron en la Costa del Sol casi 6.300 triatletas de todo todas partes del mundo con un objetivo: completar una de las pruebas más exigentes que puede afrontar cualquier deportista. Era una cita histórica, además, en un escenario imperdible; Marbella brindó estampas dignas de postal en un clima prácticamente primaveral en pleno noviembre.

Multiculturalidad en Marbella

SPORT pudo hablar con varios participantes del evento para comprobar la multiculturalidad de la competición. Desde Armenia, Bolivia o Kenia a Islandia, Madagascar, Omán o Vietnam; Marbella se convirtió en el epicentro del deporte mundial con deportistas que buscaban superar sus límites en Puerto Banús.

"Quinto Mundial para mí, aquí en Marbella un sitio espectacular", comentó un participante argentino. "Condiciones de carreras ideales". Muchos comentan que se trata de su primera vez en un Mundial de Ironman, algunos incluso menores de 20 años que llevan tiempo preparando su cuerpo para estar listo para este tipo de citas.

"Son eventos que están muy bien organizados", explica un participante neozelandés. "El ambiente y ver a tanta gente reunida superando sus límites es inspirador", relata un atleta colombiano. "La atmósfera es genial", relata otra persona procedente del Reino Unido.

El Mundial de Ironman cautivó a Marbella / Pablo Blazquez Dominguez

Preguntados por qué parte de la competición Ironman es su favorita, muchos lo tienen claro: "Correr es mi punto fuerte y lo que más me motiva", comenta un participante irlandés. Entre risas, otro de California tira de humor: "La línea de meta".

La variedad es uno de los valores que se destaca del mundo Ironman, como comenta un atleta andorrano: "Tienes tres deportes en uno", recuerda. Otro taiwanés opta por compartir momentos con la gente: "La comunidad es maravillosa", explica. "Saca el coraje de ti", relata un corredor francés.

Hay veces que incluso las palabras se quedan cortas: "Es una carrera increíble, la parte en bicicleta es una belleza", explica fascinado un atleta de Hong Kong. "Nunca había estado en un sitio así antes". Un evento único que congrega a los deportistas más capaces de todo el planeta en una competición que pasará a la historia en Marbella.