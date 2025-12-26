¡Locura por el Maratón de Valencia 2026! 57.500 runners, un dorsal y un sorteo ante notario

Valencia vuelve a confirmar que su maratón ya no es solo una carrera: es un fenómeno. El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2026, que se disputará el 6 de diciembre, ha cerrado su primer sistema de sorteo de dorsales (ballot) con una cifra que retrata el momento de oro del running: 57.572 personas se han registrado en apenas diez días para intentar conseguir una plaza.

El dato cobra aún más dimensión si se mira el embudo real: el sorteo repartirá 20.755 dorsales, los que restan tras el periodo de fidelidad reservado a quienes ya tenían dorsal en 2025. En esa primera ventana se apuntaron 15.245 corredores, hasta completar la oferta total para público de 36.000 dorsales. Traducido: más de 57.500 aspirantes para poco más de 20.000 plazas. Demanda disparada, oferta limitada y un recorrido que hace tiempo que se instaló en la élite.

El “ballot” deja también una fotografía social del auge del maratón. Entre los registros se han creado 6.010 grupos, una opción que permite presentarse en pareja o en trío uniendo participaciones de forma correlativa. La clave, eso sí, es que cada corredor cuenta como una única participación, tanto si va solo como si se agrupa, por lo que las opciones de salir agraciado se mantienen iguales.

Imagen de la salida del Maratón de Valencia del pasado año / Kai Forsterling

Sorteo ante notario

El proceso tiene fechas marcadas en rojo. El 12 de enero, ya pasado el parón navideño, se celebrará el sorteo ante notario. Los resultados se comunicarán a partir del 13 de enero al correo con el que se formalizó el registro. Desde ese momento, los afortunados podrán completar la inscripción oficial hasta el 26 de enero a las 10:59 (hora peninsular).

Quien no obtenga plaza no quedará fuera del todo: pasará automáticamente a una lista de espera, ordenada según el propio sorteo, para cubrir las vacantes de quienes no formalicen su inscripción dentro del plazo. Valencia, una vez más, convierte el dorsal en premio… y el sueño del asfalto en una cuenta atrás.