RUNNING

Locura en Castellón: doble récord de Europa en un 10K histórico

La británica Megan Keith (30:07) y el francés Yann Schrub (26:43) baten los récords continentales en el FACSA 10K Castelló en una jornada marcada por marcas estratosféricas y un circuito rapidísimo.

Yann Schrub (26:43) bate el récord europeo en el FACSA 10K Castelló

Juan Manuel Rodríguez Cifre

Castellón volvió a demostrar que es uno de los circuitos más rápidos del mundo. El FACSA 10K Castelló vivió una jornada histórica con dos nuevos récords de Europa en 10 kilómetros en ruta y un nivel global que consolida la prueba como referencia internacional.

La gran protagonista femenina fue la británica Megan Keith, que detuvo el crono en 30:07 para rebajar en un segundo el anterior récord continental que ostentaba Eilish McColgan (30:08). Keith fue cuarta en la clasificación general femenina, pero su registro le bastó para inscribir su nombre en la historia europea.

En categoría masculina, el francés Yann Schrub firmó 26:43, superando por dos segundos el anterior récord de Europa en poder del sueco Andreas Almgren (26:45). Schrub fue segundo en la carrera, pero su marca le permitió batir la plusmarca continental en un duelo directo con el propio Almgren, que fue tercero igualando su mejor registro personal.

Un circuito para volar

La carrera femenina fue, sencillamente, espectacular. Hasta tres atletas bajaron de la barrera de los 30 minutos. La victoria fue para la keniana Caroline Makandi con 29:34, situándose como la novena mujer más rápida de la historia en la distancia. La segunda posición fue para su compatriota Nelvin Jepkemboi (29:45) y la tercera para la etíope Chaltu Dida (29:50). Megan Keith, cuarta, se llevó el récord europeo por la mínima.

En hombres, el triunfo fue para el ugandés Harbert Kibet con 26:39, quinto mejor registro de todos los tiempos en 10K. Tras él, Yann Schrub (26:43) y Andreas Almgren (26:45) completaron un podio de altísimo nivel que dejó imágenes de máxima exigencia hasta el último metro.

